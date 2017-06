Merkel: "Kohl fue un gran alemán y un gran europeo"

La canciller alemana, Angela Merkel, ha expresado su "profunda tristeza" por la muerte del ex dirigente germano Helmut Kohl, "un gran alemán y un gran europeo".



"Me embarga una profunda tristeza y acompaño en el sentimiento a su esposa, Maike, con quien tuve oportunidad de hablar por teléfono, y a su familia", ha dicho Merkel desde Roma, donde se encuentra de visita oficial.



"Llevará tiempo hasta que nos demos cuenta de lo que hemos perdido", ha sostenido, recordando que fue clave para la reunificación de Alemania y la integración europea. "Entendió que lo uno y lo otro están enlazados de forma inseparable", ha subrayado.



A nivel personal, Merkel ha destacado la importancia que Kohl, su mentor político, tuvo en su propia biografía. "También cambió mi vida de forma decisiva", ha valorado la líder democristiana.



No ha sido la única que se ha querido sumar a las condolencias por la muerte del excanciller. El presidente francés, Emmanuel Macron, le ha dedicado unas palabras a través de Twitter, tanto en francés como en alemán, en las que ha hecho hincapié en la amistad entre Alemania y Francia y ha recalcado que "fue un gran europeo". Todo ello acompañado de una simbólica imagen en la que Kohl agarra la mano de François Mitterrand, expresidente de la

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se ha mostrado este viernes "profundamente afectado" por la muerte de Kohl. "Lo echaremos de menos. Era verdadero aliado y confidente tanto mío como de Europa. Personalmente me guió y acompañó en todos los caminos europeos", ha señalado en Bruselas.



"Helmut Kohl insufló vida a la casa europea y no sólo porque construyó puentes tanto al Este como al Oeste, sino porque nunca dejó de desarrollar planes mejores para el futuro de Europa", ha destacado. "Sin Kohl no tendríamos el euro", ha insistido.



"La reunificación alemana, que hay que agradecerle a él más que nadie, la entendió como una parte del proyecto europeo. Eso explica también por qué entre el avance nacionalista o el equilibrio europeo él siempre escogió la carta europea. Y en ello siempre estuvo atento a las sensibilidades e intereses de países más pequeños", subrayó el luxemburgués Juncker.



Juncker, que describió a Kohl como un gran europeo y un muy buen amigo, agregó: "Él fue quien me promocionó, un hombre muy cariñoso que sabía escuchar y que podía ver el mundo sin el filtro de la política, que tenía mucho sentido del humor".



"Estoy orgulloso de haberlo conocido. Desearía que nosotros tuviésemos el mismo valor, la misma paciencia y la misma determinación para hacer frente a los desafíos en Europa de la forma inquebrantable que Helmut Kohl lo hacía", ha añadido Juncker, quien también quiso transmitir sus condolencias al pueblo alemán, así como a los allegados del ex canciller.



"Un visionario"

Mi más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Helmut Kohl. Figura clave en el proceso europeo y la reunificación de su país. MR https://t.co/8Od9zDoUj8 „ Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 16 de junio de 2017

Al recuerdo a Kohl también se ha sumado el presidente del Parlamento Europeo,. "A Kohl le debemos mucho,y de la Alemania unida. Clarividente en la visión de un futuro europeo para su nación. Uny un hombre de estado que abanderó la reconciliación y la unidad entre los pueblos de Europa", ha escrito en su cuenta de Twitter.Como también lo ha hecho el presidente del Consejo Europeo,. "Siempre recordaré", ha escrito, "a Helmut Kohl, unque contribuyó a unir a Europa".Por último, el presidente del Gobierno,, también ha querido dedicarle unas palabras en Twitter. Donde le ha dado suss a la familia.