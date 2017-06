Trump admite que le investigan por despedir a Comey del FBI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que está siendo investigado por despedir al exdirector del FBI, James Comey, por la persona que le dijo que diera ese paso, sin precisar a quién se refiere.



"¡Estoy siendo investigado por despedir al director del FBI por el hombre que me dijo que despidiera al director del FBI! Caza de brujas", escribió Trump en un mensaje de Twitter que deja muchos interrogantes.





I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de junio de 2017

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad! „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de junio de 2017

El presidente no da ningún nombre, pero su comentario llega después de que este jueves, en la misma red social, se mostrara enfurecido y tachara de "falsa" la información de que el fiscal especial Robert Mueller está investigándolo por posible obstrucción a la justicia No obstante, no está claro si se refiere a Mueller, que fue nombrado fiscal especial sobre la trama rusa tras el despido de Comey, o al vicefiscal general estadounidense, Rod Rosenstein, quien elaboró un informe determinante en el que recomendaba a Trump destituir a Comey.Poco antes del controvertido mensaje, Trump escribió otro en el que decía: "Después de siete meses de investigaciones y audiencias en comité sobre mi 'complot con los rusos'".En dos mensajes de Twitter, Trump ya había dejado clara este jueves su frustración por la revelación, publicada la noche del miércoles en The Washington Post, sobre la investigación de Mueller, que lidera una pesquisa independiente sobre la presunta injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016 en EE.UU."Se inventaron una falsa conspiración en la historia de los rusos, een la historia falsa. Bonito", escribió Trump."¡Están siendo testigos de la mayor CAZA DE BRUJAS en la historia política estadounidense,!", añadió en otro tuit.'The Washington Post', que cita a funcionarios anónimos, informó este jueves de que Mueller, que está investigando la posible injerencia rusa y los contactos entre Moscú y el entorno de Trump, había incluido en su pesquisa la posibilidad de que el propio mandatario incurriera en obstrucción a la justicia.El exdirector del FBI James Comey, despedido por Trump el pasado 9 de mayo y que estaba antes a cargo de la investigación sobre Rusia, garantizó al presidente que él no formaba parte de la pesquisa, que sí afectaba a parte del entorno del mandatario.