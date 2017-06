"La apuesta de Macron es relanzar Europa y España es un socio preferencial"

Christophe Euzet es diputado de La République En Marche, el partido del nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron. La formación concurrió a las elecciones bajo la denominación En Marche!, pero posteriormente la cambió a La République En Marche, para remarcar que el país está en movimiento.

-¿El hundimiento de conservadores y socialistas es el fin de la política tradicional que gobernó Francia en las últimas décadas?

-En todo caso, es una renovación. Los franceses quieren pasar página. Reclaman personas nuevas e ideas nuevas.

-El ascenso fulgurante de Macron es un fenómeno insólito en Europa. ¿Había en Francia un caldo de cultivo político que otros ignoraron?

-Sí, el fracaso sucesivo de todas las alternancias políticas, que han conducido el país a una situación de estancamiento, sobre todo y por primera vez desde hace 20 años, la idea de poder salir del estancamiento "por arriba", dejándolo atrás.

-Más tecnocracia frente a una política denostada. ¿Es el secreto de la receta de En Marche!?

-No es tecnocracia, es pragmatismo. La idea de que cada problema puede encontrar una solución, con esfuerzo, con trabajo y la preocupación de mejorar todas las situaciones. No es ideología, ni dogma, y eso es lo que les gusta a los franceses.

-¿La fórmula es exportable a otros países?

-Probablemente, en todo caso será contrastada con los hechos en los próximos meses, pero puede ser una ocasión para los países europeos de avanzar juntos y de concierto, ya no con relaciones ideológicas sino con la idea de construir cosas juntos, ya que nuestros intereses son comunes.

-¿El batacazo de Le Pen en las legislativas es el canto de cisne del Frente Nacional o un espejismo?

-Hay muchas posibilidades de que su partido tenga una escisión, pero que se recomponga parcialmente. Hay que esperar que la mejora del país, si tiene lugar, debilita de manera duradera a la extrema derecha en Francia, porque el voto de contestación, por medio del voto FN, no es una adhesión a sus políticas, sino una expresión de cólera. Los franceses no son extremistas, no son de extrema derecha. Si la situación mejora, la cólera se calmará. Ese es el desafío de Macron.

-En Marche! parece haberse quedado sin ninguna oposición de calado. ¿Es una oportunidad única o un riesgo de apoltronarse?

-No hay que considerar que una mayoría fuerte sea motivo de preocupación, En marche!, alrededor de Emmanuel Macron, es como un gobierno de unión nacional para sacar al país de la crisis. Pero, muy rápidamente, ya que Francia es un país fuerte, nuevas oposiciones van a estructurarse, y proponer otros proyectos para Francia. Eso es la vitalidad de la democracia que habíamos perdido de vista. Los otros tendrán cinco años para reestructurarse y proponer alternativas.

-Esta apabullante victoria se produce con una gran desmovilización del electorado. ¿Es su talón de Aquiles?

-No, para nada. No es una desmovilización, es una usura y cansancio debidos a la extrema duración del proceso electoral, casi doce meses desde el lanzamiento de la batalla presidencial. La gente cree que lo más importante está hecho cuando han elegido al presidente.

-Para algunos analistas, es un indicio de profunda mutación política de alcance impredecible.

-Es impredecible, ya que es un acto fundador, no el final sino el principio de algo. El proyecto de reforma de Macron se extiende a diez años. Quiere renovar el personal político en todos sus niveles, municipal, provincial, europeo..., quiere cambiar la clase política francesa.

-Macron ha sabido generar una enorme ilusión en las elecciones. Ahora viene lo más difícil. ¿Cuáles serán sus mayores retos?

-El empleo es el mayor. Ya ha tomado medidas para dinamizar el empleo y sacar a Francia de su situación de paro elevado. Pero la originalidad de su programa incluye también un aspecto social, mejorar la economía sin dejar a nadie de lado. Y sobre todo, proteger a los franceses del terrorismo con una mayor cooperación en Europa.

-¿Francia y Alemania lograrán rearmar un europeísmo de capa caída?

-Sin duda, es la apuesta de Macron, relanzar Europa, y para eso necesita también a los países latinos como España e Italia. Europa es la primera potencia económica del mundo y debe tomar conciencia de ello.

-Merkel acogió con recelo las propuestas de Macron para acelerar la UE. ¿Será un obstáculo?

-No creo. Las personas necesitan tiempo para conocerse, pero Merkel se acercó mucho a Macron en un mes, ya han trabajado juntos sobre el medio ambiente, el clima, y el pragmatismo de Macron gusta a Merkel.

-¿Es posible que Reino Unido repiense el Brexit tras el fracaso electoral de May? Merkel les mete prisa para negociar la salida. ¿Qué papel jugará Macron?

-Macron ha pedido que todo vaya rápido ya que es la intención del Reino Unido, pero quedan todavía muchas incertidumbres sobre su salida; su aislamiento en materia de política antiterrorista no sería bueno. Además, la posición de Escocia y el futuro de Irlanda del Norte provocan preocupaciones, deberá haber una frontera entre Eire e Irlanda del Norte y eso provoca problemas ya que hace años que se intenta diluirla. Todo podrá ser negociado de nuevo a medio plazo.

-Francia es uno de los objetivos del terrorismo yihadista con epicentro en un conflicto sirio que se eterniza. ¿Qué hará En Marche! que no hicieron sus antecesores para resolverlo?

-Como he dicho, una lógica pragmática que ya ha empezado, al retomar relaciones con Rusia, paralizadas desde hace cinco años, removilizar a los europeos cuando todo estaba también estancado, hablar con Donald Trump del posible futuro... en resumen, dar a Francia el papel que había perdido en las negociaciones desde hace cinco años.

-Trump parece simpatizar con Macron. ¿Le dio votos el apretón de manos?

-Los franceses han apreciado que Macron no fuese intimidado por el apretón, toda su personalidad ha sido mostrada en este gesto: lo había anticipado, se adaptó y salió engrandecido de la situación.

-¿Cómo sintetizaría el ideario de En Marche! a un español?

-Mejora de la economía, creación de riqueza, para su mejor reparto, abrirse al mundo, y construir Europa para un futuro mejor.

-¿Qué se aproximaría más a En Marche! en el mapa político español?

-Desde mi punto de vista, y con la humildad de no conocer perfectamente la situación política en España, creo que todavía no hay un fenómeno equivalente, pero puede que el contexto de usura y cansancio en Francia sea particular y justifique el nacimiento de un movimiento pragmático y progresista dirigido a mejorar la situación del país.

-¿Qué papel jugará España en la visión europea de En Marche!?

-Se trata de un socio preferencial e indispensable en la construcción de Europa. Francia y España tienen los mismos intereses y deben trabajar juntos para construir el futuro.

-¿Qué opinión se tiene en su partido de la corrupción política en España?

-Nunca es una buena noticia en un sistema democrático, pero no puedo juzgar a otros cuando en Francia estamos con un gran trabajo de moralización que era necesario y que impide pronunciarnos sobre los demás. Primero debemos mejorar nuestra propia situación.

-¿Y del desafío independentista en Cataluña?

-Todas las identidades son respetables; en Europa hemos aprendido a conciliarlas con las reglas de la democracia, a hacerlas vivir en paz y respetando el Estado de derecho, y a usarlas de manera positiva.