Trump acusa a Obama de "conspirar" en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este lunes la gestión del expresidente demócrata Barack Obama en la supuesta intervención rusa en las campaña de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Así, ha acusado a su predecesor de conspiración y ha exigido una disculpa a los investigadores que le apuntaban a él.

En octubre de 2016, la Administración de Obama acusó formalmente a Rusia de una serie de ciberataques contra el Partido Democrático antes de las elecciones del 8 de noviembre. En diciembre, Obama ordenó realizar una revisión íntegra sobre las presuntas filtraciones realizadas por Rusia.

Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos concluyeron que el presidente ruso, Vladimir Putin, "ordenó" una campaña que incluyó ciberataques contra instituciones norteamericanas con el objetivo de "ayudar" al magnate Donald Trump a imponerse en las elecciones presidenciales, algo que el Kremlin niega.

Según Trump, Obama no hizo nada al respecto porque pensaba que la candidata demócrata Hillary Clinton ganaría las elecciones y le acusa de "conspirar" y "obstaculizar". "La razón por la que el presidente Obama no hizo nada sobre Rusia después de que la CIA le notificara de su intervención es porque se esperaba que Clinton ganara y no quería causar problemas", ha señalado Trump en su cuenta en Twitter. "No fue un fallo, conspiró y bloqueó y no hizo ningún bien ni a los demócratas ni a Hillary Clinton", ha añadido.

En una entrevista con la cadena Fox News este domingo, Trump aseguró que Obama tenía conocimiento de la intervención rusa mucho antes de la celebración de las elecciones, pero "no hizo nada al respecto".

Robert Mueller, exdirector del FBI, fue nombrado fiscal especial para supervisar la investigación del FBI sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 y una posible conspiración entre Moscú y la campaña presidencial de Trump.