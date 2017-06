May admite que Reino Unido necesitará una transición para aplicar el 'Brexit'

Reino Unido necesitará aplicar sus acuerdos con la Unión Europea sobre el Brexit en varias fases para suavizar el proceso, pero la transición no se dilatará por tiempo indefinido, según explicó ayer la primera ministra británica, Theresa May, en la Cámara de los Comunes. "Pero esto no significa que la fase de transición vaya a ser ilimitada. Vamos a abandonar la Unión Europea. Eso es lo que el pueblo quiso y eso es lo que nosotros vamos a hacer", añadió May, que tras su mal resultado electoral parece encaminada a un Brexit suave.