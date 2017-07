Trump, tras el lanzamiento del misil norcoreano: "¿Este tipo no tiene nada mejor que hacer?"

Corea del Norte realizó hoy un nuevo ensayo con misiles balísticos, disparando un proyectil en dirección al Mar de Japón (llamado "Mar del Este" en las dos Coreas), según detalló a Efe un portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano.



La prueba se realizó en torno a las 09.40 hora surcoreana (00.40 GMT) desde la provincia de Pyongan del Norte y el proyectil recorrió aproximadamente 930 kilómetros, detalló el portavoz.



El misil balístico voló a una altura "muy superior" a los 2.500 kilómetros, informó el Ministerio japonés de Defensa, lo que supondría la mayor alcanzada por un proyectil norcoreano de este tipo.Se cree que puede tratarse de un misil de alcance intermedio, aunque el ejército surcoreano se encuentra aún analizando todos los datos disponibles.



Trump reaccionó hoy al lanzamiento con una publicación en Twitter que reza: "Corea del Norte acaba de lanzar otro misil ¿Este tipo no tiene nada mejor que hacer con su vida?".







