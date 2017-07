Trump y Putin se reúnen por primera vez en el G20

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se han saludado hoy por primera vez en el inicio de la cumbre del G20 que se celebra en Hamburgo, antes de que ambos mandatarios mantengan su primer encuentro oficial este viernes a las 15.45 horas, según ha confirmado la Casa Blanca.



El primer apretón de manos se ha producido tras la llegada de los líderes al recinto donde tiene lugar la cumbre, según ha informado el portavoz del Gobierno ruso, Dimitri Peskov a la agencia Tass. "Se han dado la mano y han dicho que se van a reunir aparte y pronto", ha dicho Peskov.



Trump ha declarado a través de las redes sociales que "espera con ganas todos los encuentros con los líderes mundiales", "incluido el de Vladimir Putin", ha dicho, "hay mucho que discutir", ha añadido.







I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA????