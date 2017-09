EE UU advierte de una "respuesta gigantesca" si Corea del Norte ataca

El secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, ha advertido de que cualquier ataque norcoreano sobre Estados Unidos o sobre sus aliados tendrá una "respuesta militar gigantesca".



"Cualquier amenaza para Estados Unidos o sus territorios, incluido Guam, o a nuestros aliados tendrá una respuesta militar gigantesca. Una respuesta efectiva y abrumadora", ha afirmado Mattis desde la Casa Blanca.

Mattis ha asegurado que Washington no busca la "aniquilación total de un país, en este caso Corea del Norte, pero, como ya he dicho, tenemos muchas opciones".



Corea del Norte ha anunciado este domingo que ha probado con éxito una bomba de hidrógeno que puede ser acoplada a un misil balístico intercontinental, en lo que supone el sexto y más potente ensayo nuclear realizado desde 2006 por el régimen que lidera Kim Jong Un.



Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha respondido con un "ya veremos" a la pregunta sobre si Estados Unidos atacará a Corea del Norte.



Trump ha pronunciado estas palabras en Washington a la salida de un servicio dominical en una iglesia, según recoge la prensa estadounidense.



Además, el mandatario estadounidense ha informado a través de Twitter que "Estados Unidos está considerando, entre otras opciones, paralizar todo el comercio con el país que haga negocios con Corea del Norte".



Anteriormente, Trump ha denunciado en Twitter el nuevo ensayo nuclear norcoreano y ha advertido de que el régimen de Pyongyang "solo entiende una cosa". "Corea del Sur está percatándose de que, como ya les dije yo, su postura de apaciguamiento con Corea del Norte no va a funcionar. ¡Solo entienden una cosa!", ha afirmado Trump a través de su cuenta personal en Twitter.





..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success.