Una joven promesa del surf muere a causa del huracán Irma

La World Surf League (WSL) informó hoy a través de su pagina web que el surfista Zander Venezia, natural de Bridgetown (Barbados), falleció este martes en el este de la isla mientras practicaba dicho deporte y chocó contra un arrecife en aguas agitadas por el huracán Irma.



Venezia, considerado una joven promesa del surf, falleció tras impactar contra un arrecife cerca de su casa, en el este, en una zona conocida como Box by Box.







Heavy surf claims the life of 16-year old Zander Venezia. Our deepest condolences to his friends and family. https://t.co/FHdhiU1Hx7 pic.twitter.com/9vmkidC4tQ