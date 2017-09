"Los restos del Che Guevara están en Bolivia"

Entregado desde 1979 a narrar enigmas de la vida extraterrestre, en la que acabó incluyendo a Jesús de Nazaret, Juan José Benítez (Pamplona, 1946), periodista e investigador, intenta ahora esclarecer lo ocurrido en las horas previas al final de Ernesto Che Guevara en Bolivia, donde cayó ametrallado por un par de suboficiales bolivianos el 9 de septiembre de hace ahora 50 años. Los restos del mítico guerrillero permanecen donde perdió la vida y no en Cuba, asegura el autor de la exitosa saga Caballo de Troya que tiene muy claro que Fidel Castro orquestó la muerte de su camarada, un hombre "déspota, violento y desequilibrado". J. J. Benítez desmitifica en su último libro, Tengo a papá (Planeta), al Che y asegura en esta entrevista con Epipress que al presidente J. F. Kennedy no lo mató la mafia, sino el movimiento anticastrista que no estaba dispuesto a aceptar que llegara a entenderse con el líder de la revolución cubana.

-¿Cuál es la gran novedad que aporta su libro sobre la muerte del Che Guevara a la amplia bibliografía existente sobre el final del mítico guerrillero?

-La más importante es que el Che no está enterrado en Cuba.

-¿No descansan sus restos en el mausoleo de Santa Clara?

-No. Sus restos están en Bolivia. Tras ser fusilado, los militares lo cortaron en cuatro trozos que sepultaron allí. En 1997 se encontraron en el aeródromo de Valle Grande restos de los guerrilleros que estaban con él.

-¿Era el Che un héroe, un visionario o un psicópata?

-Tenía bastante de psicópata, era un desequilibrado mental muy violento, casi un sádico.

-¿Cómo siendo argentino se subió al Granma hacia la lucha revolucionaria de Sierra Maestra contra el dictador Batista?

-Tras viajar por América, el Che llegó a la conclusión de que la revolución comunista maoísta era necesaria y que hacían falta guerrillas y armas. En México conoció a Raúl Castro y así se sumó a la aventura de Fidel. El Che era muy querido en Cuba y eso no le gustaba nada a Fidel.

-¿"No disparen. Yo soy el Che Guevara, valgo más vivo que muerto", gritó al ejército comandado por Gary Prado cuando lo rodearon junto con sus quince guerrilleros cerca del pueblo de La Higuera. ¿Qué les ofrecía a sus captores el hasta entonces irreductible líder revolucionario?

-Sobre los últimos momentos del Che hay bastante leyenda. Cuando lo capturaron permaneció atado pero nunca pensó que lo fuesen a matar. Fue cuando lo trasladaron a una pequeña escuela de la zona cuando se vino abajo.

-¿Cómo fue el final de su aventura el 9 de octubre de 1967?

-Los militares bolivianos que le custodiaban en La Higuera esperaban órdenes de qué hacer con él desde el día anterior. El Estado Mayor se reunió en La Paz y acordó matarlo, pero la orden no llegó hasta las 11 de la mañana del día 9. Fue entonces cuando lo ejecutaron dos suboficiales.

-¿Es cierto que la CIA trató de evitarlo?

-Sí, pero lo único que consiguió fue que aceptasen dispararle del cuello para abajo. Lo tuvieron que rematar con una segunda ráfaga de metralletas.

-¿A qué respondía la clave "Fernando 700"?

-Fue la clave que envió el Estado Mayor tras cinco horas de deliberación. Se daba así el visto bueno a la ejecución del Che.

-¿Qué significaba el mensaje de los captores "Tengo a papá", que da título a su último libro?

-Fueron las palabras que pronunció el capitán Prado cuando capturó al Che. Lo llevaba a La Higuera y tuvo que lanzar dos veces la clave porque no le creían.

-¿Cómo organizaron su búsqueda los militares bolivianos y la CIA?

-Pasaron muchos meses buscándolo. Lo capturaron en la zona de La Higuera pero casi gracias a una carambola porque intentó huir con una herida en la pierna por una chimenea que daba justamente al puesto de mando de los militares.

-La URSS fue al parecer el detonante de la ruptura entre Guevara y Castro al denunciar el primero en un discurso público al régimen soviético y a Cuba como cómplices del imperialismo que explotaba a los países subdesarrollados, ¿es así?

-Exacto, se trata del discurso de Argel en el que el Che tacha a los rusos de ladrones. Al regresar a Cuba mantuvo una bronca monumental con Fidel Castro.

-Castro que dependía de la financiación soviética acusó a Guevara de prochino y lo envió primero al Congo, pero aquella aventura acabó en un estruendoso fracaso que provocó una carta del Che a Castro en la que renunciaba a sus cargos y privilegios y que Fidel leyó en público sin hacer caso de la petición del guerrillero de mantenerla en secreto hasta su muerte. ¿Lo hizo para acabar con la vida política de quién se había convertido en crítico del nuevo dictador cubano?

-En gran parte, sí. Ya no lo quería en la isla y le preparó la trampa que lo llevó a Bolivia.

-¿Lo envió premeditadamente a Bolivia para que lo mataran?

-Está claro que Fidel Castro se lo quería quitar de en medio y por eso lo envió sin el menor apoyo logístico.

-Pero Castro lloró amargamente la muerte del Che.

-Aquello eran lágrimas de cocodrilo. Fidel Castro siempre fue un hombre desleal al que solo le importaron sus intereses personales.

-¿Por qué no soportaba el Che que Cuba quedara en la órbita soviética?

-Esa es una muestra de su desequilibrio mental. Demonizaba a los yanquis y luego, también a los rusos a los que acusaba de traicionar a China.

-¿Cómo pudo creerse que iba a Bolivia a crear el "nuevo hombre socialista" en todo el continente americano?

-Fue una trampa muy bien organizada. Se le dijo al secretario general de los comunistas bolivianos que el Che iba a Argentina y que iba a pasar por Bolivia. El Che estaba dispuesto a llevar el comunismo a toda América Latina.

-Hábleme de su angustiosa incursión en la selva boliviana.

-Fue un desastre desde el principio, no tenía abastecimientos, ni guerrilleros, ni armas ni tampoco medicinas.

-¿Es cierto que los guerrilleros no recibieron de Cuba más ayuda que un aparato de radio averiado con el que no podían comunicarse con La Habana?

-Exacto, podían recibir información pero no transmitirla.

-¿Es verdad que Guevara se había convertido en Bolivia en un líder insoportable que maltrataba a sus desfallecidos compañeros de guerrilla?

-Él era así, errático, injusto y muy déspota. La imagen de un Che idealista es totalmente falsa.

-Una de sus fuentes es un agente cubano de la CIA en Bolivia al que llama Mendi para ocultar su identidad, pero yo he leído que se trata de Félix Ismael Rodríguez, quien declaró a la CNN que la orden de eliminarlo había partido de Castro. ¿Es así, según sus investigaciones?

-Así es. No hubo ninguna orden escrita, pero Fidel Castro estuvo detrás de la muerte del Che.

-Dice usted que fueron los anticastristas los que asesinaron a John Kennedy porque no soportaban que pudiera acabar entendiéndose con Fidel. ¿Cómo fue eso?

-Los anticastristas norteamericanos vieron muy mal que se estuviese preparando un encuentro entre Kennedy y Fidel Castro. El líder cubano quería que mejorasen las relaciones entre los dos países y sobre todo que Estados Unidos no invadiese la isla. Los anticastristas se enteraron de esos planes de acercamiento y sentenciaron a muerte al presidente Kennedy.