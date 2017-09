Un terremoto de 7,1 grados sacude la capital de México y causa al menos 7 muertos

Al menos cinco personas han muerto en el estado mexicano de Puebla y otras dos han fallecido en la capital como consecuencia del terremoto que ha sacudido este martes la zona centro y sur del país, según un primer balance confirmado por las autoridades locales.

El Servicio Sismológico Nacional (SSM) ha estimado en 7,1 la magnitud de este seísmo registrado a las 13.14 (hora local), cuyo epicentro sitúa a 12 kilómetros de la localidad de Axochiapan, en el estado de Morelos. El Instituto Geológico Nacional de Estados Unidos (USGS) también ha coincidido en esta magnitud.

El terremoto ha tenido lugar poco más de una semana después de otro de magnitud 8,2 grados en la escala de Richter que dejó más de un centenar de muertos en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Se da la circunstancia de que tal día como hoy, hace justo 32 años, se produjo otro seísmo en México que dejó miles de víctimas mortales.

"Ha sido horrible, lo he sentido mucho peor que el del otro día (7 de septiembre)", ha dicho a Efe la española Ana Bofill justo cuando se preparaba para viajar hoy a España.

Pánico en las calles de México. Vídeo: ATLAS

"Llevo viviendo dos años y medio y el terremoto me ha sorprendido cuando estaba haciendo el finiquito para dejar mi casa. He salido corriendo por las escaleras con tan mala suerte que me caído y dañado la pierna", ha expresado Bofill. "Nunca he vivido un sismo así y pensé que iba ser pasajero y muy suave. El edificio se movió mucho, pensaba que se iba a caer", ha comentado el colombiano Jonathan Barbosa.

"Los cables de la luz empezaron a chocar y explosionar. Estoy todavía muy asustado. Afortunadamente ya he podido hablar con mi familia en Colombia", ha indicado Barbosa.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, vuela de regreso a la capital tras el sismo de magnitud 7,1 y ha convocado al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones. "El PlanMX ha sido activado", ha señalado el mandatario a través de la red social Twitter, en la que también ha explicado que regresaba "de inmediato a la Ciudad de México para atender la situación por sismo".

Peña Nieto se dirigía al sureño estado de Oaxaca cuando se produjo el movimiento telúrico de magnitud 7,1 en la escala de Richter ha sacudido el centro del país, causando daños en edificios de la capital y en los estados de Morelos y Oaxaca.

Las actividades escolares fueron suspendidas hasta nuevo aviso, así como la sesión bursátil de la Ciudad de México "para salvaguardar la seguridad del personal y de las instalaciones". El epicentro del sismo, registrado a las 13.14 hora local, 20.14 en España, se localizó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, en el central estado de Morelos, a una profundidad 57 kilómetros.

En el central estado de Puebla se reporta la caída de las torres de la Iglesia de Cholula. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, anunció la activación de los servicios de emergencia. El temblor generó numerosas escenas de pánico en la capital del país solo dos horas después de que la ciudadanía saliera a las calles de todo el país en un simulacro conmemorativo del terremoto de 1985.

Esta vez el sismo se sintió con más fuerza que el registrado el 7 de septiembre, de magnitud de 8,2 en la escala de Richter, dado que el epicentro fue más cercano. El sismo del 7 de septiembre, el más poderoso desde 1932 en el país, dejó 98 muertos en el sur del país; 78 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco.