Erdogan amenaza al Kurdistán tras el referéndum: "Se arroja él mismo al fuego"

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazó ayer a las autoridades de la región autónoma del Kurdistán iraquí tras la celebración del referéndum de autodeterminación del pasado lunes. "Se han arrojado ellas mismas al fuego", advirtió el presidente en alusión a la consulta, en la que el "sí" venció con el 92% de los votos.

El mandatario turco repitió que nunca permitirá que un Estado kurdo independiente se establezca junto a la frontera turca y exhortó de nuevo al presidente del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, a renunciar a sus ambiciones.

Recep Tayyip Erdogan prometió que ese "fuego" no quemará a Turquía pero podría hacer daño a muchos. "Gestionar un Estado no es lo mismo que arreglar los problemas como jefe de una tribu", añadió, despectivo. "Quédate donde estás. Compartes 250 kilómetros de frontera con nosotros. ¿Nos has consultado? No. ¿Has hablado con Irán? No", reprochó a su antiguo aliado.