Angela Merkel destaca "el alto nivel de entendimiento" con Macron para refundar la UE

La canciller alemana, Angela Merkel, alabó ayer las propuestas esbozadas este martes por el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el camino que debe seguir la UE sin el Reino Unido y, aunque no quiso pronunciarse sobre medidas concretas, certificó un "alto nivel de entendimiento" en el renovado eje franco-alemán, en franca decadencia durante la etapa de François Hollande.

Macron presentó esta semana un plan para "refundar" la Unión a fin de construir "una Europa soberana, unida y democrática" que estreche lazos en diversos ámbitos como el militar o el migratorio, pero también en los siempre controvertidos terrenos de lo fiscal y lo monetario.

"En lo que a las propuestas se refiere, hay un alto nivel de entendimiento entre Alemania y Francia", dijo Merkel sin entrar en detalles, antes de la cena que los jefes de Estado y de Gobierno mantenían anoche en Tallin, la capital de Estonia.

"Todavía debemos discutir los detalles, pero estoy firmemente convencida de que Europa no puede continuar igual, sino que tiene que seguir desarrollándose", fue el aval que la canciller germana dio al discurso de Macron para refundar el club comunitario. Y se extendió un poco más al vaticinar que habrá una "intensa" cooperación entre Berlín y París, las dos principales potencias de la UE, cuya alianza ha servido históricamente para impulsar la integración. Pero, para que ese "alto nivel de entendimiento" del eje fragüe en forma de propuestas, será preciso que Merkel resuelva antes el rompecabezas en que se ha convertido la formación de una mayoría de gobierno en Alemania tras las elecciones del pasado día 24. Aunque la reunión informal de Tallin -a la que Mariano Rajoy no asiste por la situación en Cataluña- está prevista para asuntos relacionados con la agenda digital y la ciberseguridad, ayer se esperaba que la discusión de las propuestas de Macron copara la cena de los mandatarios. "Macron ha robado el show", dijo una fuente europea a Reuters.

Una fuente de la Presidencia francesa ha aclarado que París no pretende imponer su "hoja de ruta" a los demás estados: "No se trata de forzar a la gente a dar una respuesta binaria. No queremos forzar las cosas".