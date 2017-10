May anuncia la asignación de recursos para preparar un 'Brexit' sin acuerdo con la UE

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, anunció ayer la asignación de nuevas partidas para que el Reino Unido prepare planes de contingencia que incluyan la posibilidad de abandonar la Unión Europea sin un acuerdo con Bruselas.

Las declaraciones de Theresa May llegan al día siguiente de que Bruselas lanzase una dura advertencia al Ejecutivo de la primera ministra: "El Brexit no es un juego, no lo olviden", dijo el martes el negociador de la Unión, Michel Barnier.

La advertencia del negociador comunitario llegó después de que el lunes May asegurase en la Cámara de los Comunes que ya se ha dialogado todo lo que había que dialogar sobre la salida de Reino Unido y que, por lo tanto, hay que empezar a hablar de la futura relación bilateral.

"La pelota está ahora en el tejado de la UE", dijo May. La Unión Europea y Reino Unido celebran esta semana su quinta ronda negociadora, sin avances palpables sobre el estatuto de los comunitarios, la factura británica y la frontera interirlandesa, los tres asuntos clave que Bruselas quiere ver despejados antes de pasar a la segunda fase.

Diversos diputados conservadores han advertido en las últimas semanas de que la posición negociadora de Londres ante Bruselas resultará débil si no prepara un plan detallado para abandonar el bloque comunitario sin alcanzar un acuerdo.

A este respecto, el ministro de Economía, Philip Hammond, indicó ayer en un artículo en el diario The Times que el Gobierno sólo debería dedicar fondos a explorar la posibilidad de una ruptura sin acuerdo "cuando sea responsable hacerlo". May protagonizó ayer una curiosa situación. Al ser preguntada por una radio británica sobre cómo votaría si hubiera otro referéndum para el Brexit, May eludió la cuestión declarando que no responde a "preguntas hipotéticas". La primera ministra, que votó a favor de la permanencia en la UE en el referéndum de junio de 2016, se negó hasta tres veces a responder a la pregunta de su entrevistador.

"Yo voté en su momento por la permanencia por buenas razones, pero las circunstancias cambian. Soy la primera ministra que debe asegurar que se cumple el Brexit para la población británica", contestó May ante la insistencia del presentador. En todo caso, May fue clara respecto a un punto: "No vamos a tener otro referéndum y eso es absolutamente crucial", resaltó la jefa del Gobierno británico.