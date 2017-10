El punto muerto sobre el ´Brexit´ mueve a la UE a descartar el diálogo sobre la relación futura

El negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el Brexit, Michel Barnier, afirmó ayer que no recomendará a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete comenzar la segunda etapa de negociación, centrada en la futura relación con el Reino Unido, ante la falta de avances en la primera fase. "No estoy en situación, dado el estado actual de las cosas, de proponer al Consejo Europeo la semana próxima abrir las discusiones sobre la futura relación", dijo el político francés en una rueda de prensa al término de la quinta ronda de negociaciones.

La primera etapa se centra en los derechos de los ciudadanos, la frontera irlandesa y el acuerdo financiero entre Londres y Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países que permanecerán en la Unión tras la marcha británica habían previsto que para octubre se habrían alcanzado progresos y podría comenzar el debate sobre la relación futura, pero las negociaciones han ido a una velocidad baja.

No obstante, esta misma semana, la primera ministra británica, Theresa May, ha instado a la UE a pasar ya a la segunda fase, asegurando que sobre la primera ya se ha hablado todo. La situación es, pues, de punto muerto y, de hecho, May anunció el miércoles que destinará partida a estudiar la situación futura si, en marzo de 2019, Londres abandona la UE sin acuerdo con Bruselas.

De acuerdo con el borrador del Consejo Europeo de la próxima semana, la UE no evaluará hasta diciembre el estado de las negociaciones. Ante este estancamiento, la directora del FMI llamó ayer a reducir la "ansiedad y la incertidumbre" en torno a las negociaciones.