La oposición venezolana denuncia maniobras para restarle votos

La oposición venezolana ha denunciado otra maniobra con la que asegura buscan restarle votos en las elecciones regionales del domingo, al señalar que la reubicación de cerca de 300 centros electorales a menos de 72 horas de los comicios afecta principalmente a feudos de los partidos contrarios al oficialismo.



"Todos deberíamos estar hoy normalmente instalando las mesas, pero eso no está ocurriendo: a estas horas abundan las tropelías, las irregularidades, los obstáculos", dijo en una rueda de prensa el dos veces candidato opositor a la presidencia Henrique Capriles.



Capriles -que se dirigió a la nación en nombre de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD)- afirmó que la oposición va a estas elecciones de gobernadores "en las peores condiciones" que se recuerdan, y animó a los votantes a hacer todo lo posible para votar pese a las acciones de la autoridad electoral.



El también gobernador saliente del estado Miranda -que no puede presentarse a la reelección por haber sido inhabilitado- puso varios ejemplos de centros electorales donde el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sale habitualmente derrotado y que han sido reubicados a zonas deprimidas y de difícil acceso.



Según Capriles, 224.000 de los más de medio millón de votantes afectados por este cambio a última hora tienen residencia en el estado Miranda, que incluye parte de la Gran Caracas y es uno de los estados más urbanos y de mayor peso económico.



La MUD instó a los electores afectados a que revisen el centro al que han sido redirigidos, y ha anunciado la puesta en marcha de un despliegue en los centros cerrados -en los que según Capriles no se informa de los colegios habilitados que les sustituyen- para permitir que los votantes lleguen a las urnas.



Además, Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano privado de libertad Leopoldo López, también pidió a sus compatriotas que voten en las elecciones regionales del domingo contra el presidente Nicolás Maduro "para salir de la dictadura" y "no abandonar a los presos políticos".





Leopoldo siempre ha dicho que la salida es pacífica, democrática y constitucional a través de 2 herramientas: ¡Calle y Voto! ¡Participa! pic.twitter.com/W4ODq5bSep — Lilian Tintori (@liliantintori) 13 de octubre de 2017

La reubicación de los centros electorales es algo que la oposición venía alertando durante la última semana, pero fue hasta hoy que la rectora electoral venezolana Socorro Hernández informó formalmente sobre el hecho.En declaraciones al canal privado Globovisión, Hernández indicó que fueron reubicados en las últimas horas más de 200 centros de votacióny para evitar otros riesgos.Señaló que la decisión de cambiar estos centros fue tomada hace varias semanas pero fue anunciada ahora "porque la labor de catastro hay que hacerla hasta la última semana".Hernández al igual que las rectoras Tania D'Amelio, Sandra Oblitas y la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, son señalas de ser afines al Gobierno, e incluso EE.UU. cuestionó este jueves la imparcialidad de este organismo, que durante la jornada de hoy"Nuevamente ese Gobierno pretende calificar la legitimidad de los procesos electorales a partir de sus intereses políticos e imponerque ni siquiera son aplicadas en su propio territorio", dijo Lucena.Durante sus declaraciones también subrayó que cerca de 70 personalidades participarán como acompañantes internacionales el domingo junto a 1.240 observadores nacionales "con amplio nivel de acceso para el desarrollo de su actividad".Asimismo se refirió a la reubicación de los centros y dijo queque funcionarán el domingo. Sin embargo, por tratarse de elecciones regionales, estos cambios afectarán en algunos estados hasta a un 12 % de sus respectivos censos electorales.Por su parte, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) de Venezuela,, desestimó que la reubicación de centros electorales afecte la logística de los comicios y señaló que las FF.AA. prestarán apoyo en esa materia.Mientras que el ministro de la Defensa del país,, pidió a las organizaciones políticas que respeten los resultados de las elecciones e invitó a los venezolanos a mantener una actitud cívica durante la jornada electoral.La campaña a las elecciones a gobernadores de los 23 estados del país se cerró este jueves y estuvo marcada por lay otras supuestas irregularidades señaladas por la oposición.