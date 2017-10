Donald Trump desclasificará los archivos del asesinato de Kennedy

El presidente Donald Trump anunció ayer que desclasificará los archivos del asesinato de John F. Kennedy, mandatario demócrata que murió por disparos de bala en una visita política a Dallas el 22 de noviembre de 1963. "Sujeto a la recepción de más información, permitiré, como presidente, que se abran los archivos de JFK bloqueados y clasificados durante mucho tiempo", escribió Trump en su habitual serie de mensajes matutinos sin precisar más.

Los Archivos Nacionales tienen hasta el próximo jueves 26 para decidir cuáles de los 3.100 expedientes clasificados que poseen sobre el asesinato de Kennedy pueden salir a la luz y cuáles deben seguir en secreto. Pero Trump es quien tiene la autoridad final para decidir la publicación de los archivos o demorarla durante otros 25 años.

Una portavoz de la Casa Blanca, Lindsay Walters, dijo ayer a la revista Politico que la oficina de Trump está trabajando "para asegurar que puede publicarse la máxima cantidad posible de datos". Walters reconoció que a la Casa Blanca le preocupa el hecho de que "algunos registros de esta colección no se crearon hasta la década de 1990" y deben ser revisados para garantizar que su publicación no cause un "daño identificable" a la seguridad nacional. La CIA presiona a Trump para que bloquee la publicación de algunos documentos, para ocultar sus métodos o la identidad de espías que podrían seguir vivos.