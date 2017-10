"La llamada de Trump me hizo llorar aún más", dice la viuda de un militar muerto

La viuda del militar estadounidense David Johnson, uno de los cuatro fallecidos este mes por un ataque en Níger, aseguró ayer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hizo llorar "todavía más" con su llamada de pésame, en la que a duras penas se acordaba del nombre de su difunto marido.

La llamada en cuestión fue de todo tipo de especulaciones durante la última semana, ya que la congresista Frederica Wilson, que escuchó la conversación, hizo público el malestar de la familia después de que el presidente supuestamente les trasladase que el militar "ya sabía en lo que se metía" cuando se alistó en las Fuerzas Armadas.

Myeshia Johnson, la otra parte de la llamada, rompió su silencio con una entrevista a la cadena ABC News en la que no dejó en buen lugar a Trump. "Le oía tartamudear al intentar recordar el nombre de mi marido y eso fue lo que más daño me hizo, porque si mi marido estaba ahí fuera luchando por nuestro país y arriesgando su vida, ¿por qué no podía acordarse de su nombre?", preguntó.

"Eso es lo que me molestó y me hizo llorar todavía más, porque mi marido era un soldado increíble", añadió, dando un "cien por cien" de validez a la versión de la congresista. También se adelantó a posibles críticas: "¿Por qué íbamos a inventarnos algo así?".