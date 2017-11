Al menos dos muertos en un ataque a una televisión en Kabul

Un grupo de hombres armados atacó hoy el canal privado de televisión Shamshad TV en Kabul acción en la que han muerto al menos un guardia de seguridad y un asaltante hasta el momento, indicaron a Efe fuentes del canal y de la Policía.



"Nuestro recinto ha sido atacado y el tiroteo todavía continúa", indicó a Efe un empleado de Shamshad TV, canal que informó a través de Twitter de que hay "varias víctimas dentro del edificio".



El portavoz de la Policía de Kabul, Basir Mujahid, declaró a Efe que "varios hombres atacaron Shamshad TV en Kabul, después de matar a un guardia de seguridad".



El portavoz del Ministerio del Interior, Najib Danish, indicó a Efe que "entre 2 y 3 atacantes entraron en Shamshad TV y uno de ellos ha sido abatido hasta el momento, después de que las fuerzas de seguridad entraran en el complejo" de la televisión.



"Estamos haciendo todo lo posible para abatir al restante", dijo, al señalar que "aunque aún no está claro" tienen información de dos empleados con heridas leves.







At least 20 staffers and journalists wounded #Shamshadnewstv #Afghanistan pic.twitter.com/BC5C7KreC5