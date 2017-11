El presidente de EEUU llama "gordo y bajo" a Kim Jong-un, pero desea su amistad

Donald Trump se valió ayer una vez más de Twitter para lanzar una andanada verbal contra el líder norcoreano, Kim Jong-un, que antes había descrito al magnate como un "viejo lunático", obsesionado por provocar "una guerra nuclear". "¿Por qué Kim Jong-un me insulta llamándome viejo? Yo nunca le diría que es gordo y bajo", escribió Trump. Y añadió: "Oh, en fin, con lo que intento ser su amigo, ¡y quizá algún día pueda suceder!". Horas antes, durante una visita de Estado a Vietnam, el magnate había llamado a todas las naciones "responsables" a "garantizar que el régimen deshonesto de Corea del Norte no sigue amenazando al mundo con un número de muertes inconcebible".

Fue en una comparecencia con el presidente vietnamita, Trang Dai Quang. "Queremos progreso, no provocaciones (...) Hemos sido provocados. Queremos estabilidad, no caos; paz, no guerra", dijo.