Un senador estadounidense, acusado de abusos sexuales

Una mujer acusó hoy al senador estadounidense Al Franken, del Partido Demócrata, de "besarla a la fuerza" sin su consentimiento y agarrarle los pechos mientras dormía, una revelación por la que el legislador se disculpó y pidió que se le investigue por ello en el comité de Ética del Senado.



La acusación contra Franken llega en un momento en el que el problema del abuso sexual está especialmente candente en el Congreso estadounidense, debido a las denuncias que pesan sobre Roy Moore, un candidato republicano al Senado por Alabama acusado de haberse aprovechado de varias adolescentes hace unas cuatro décadas.



La presentadora de radio y modelo Leeann Tweeden denunció en concreto que Franken abusó de ella en 2006, cuando él aún no estaba en el Senado y era un humorista famoso que coincidió con ella en una gira para entretener a las tropas estadounidenses en Oriente Medio.





"Me besó a la fuerza sin mi consentimiento,e hizo que alguien le tomara una foto, sabiendo que yo la vería", aseguró Tweeden en un artículo publicado en el blog de la radio para la que trabaja en Los Ángeles, KABC.Pese a su denuncia, Tweeden no llegó a exigir la dimisión de Franken, y tampoco se pronunció sobre si el Senado debe investigarle, a no ser que haya más víctimas que denuncien lo mismo.Según Tweeden, durante la gira en 2006,que incluía un beso entre su personaje y el de ella, y durante un ensayo el ahora senador insistió en "practicar el beso"."Se acercó a mí, puso su mano detrás de mi cabeza, aplastó sus labios contra los míos y me introdujo agresivamente la lengua en la boca", aseguró Tweeden en su artículo.La modelo le empujó y salió de la sala, sintiéndose "". No le dijo nada de lo ocurrido a nadie para "no causar problemas", pero trató de evitar todo lo posible al humorista.Cuando Tweeden se quedó dormida en un vuelo, con el chaleco militar puesto, Franken se hizo una foto en la que le tocaba los pechos o aparentaba hacerlo, una imagen que ella vio más tarde. "Me sentí violada de nuevo.", recordó.Franken, que llegó al Senado en 2009 ypara un segundo mandato de seis años, afirmó hoy en un comunicado que no recuerda "de la misma forma" que Tweeden el ensayo del espectáculo."Pero envío mis disculpas más sinceras a Leeann. En cuanto a la foto, claramente pretendía que fuera algo gracioso, pero no lo era.", agregó el senador por Minnesota.