Merkel se implica en la negociación para alejar el fantasma de las nuevas elecciones

La canciller Angela Merkel encabeza el equipo de sus partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), en las conversaciones con el Partido Liberal (FDP) y Los Verdes, en busca de compromisos previos que permitan iniciar negociaciones formales para la formación de un nuevo Gobierno. Merkel entró ayer en la representación del estado federado de Baden-Württenberg en Berlín -sede la ronda de conversaciones- sin hacer declaraciones.

La elección de la representación de Baden Württenberg para albergar las conversaciones reviste cierto simbolismo, pues ese estado tiene actualmente un primer ministro verde, Winfriend Kretschmann, que gobierna en coalición con la CDU como socio minoritario.

Kretschmann, anfitrión de la reunión y parte del equipo negociador de su partido, pertenece al ala moderada de Los Verdes -el grupo de los llamados "realos"- más abierta a compromisos que el ala izquierda del partido, conocida como el grupo de los "fundis".

Los dos jefes de Los Verdes, que encabezan también el equipo negociador -Kathrin Göring-Eckhard y Cem Özdemir- también son "realos". No ocurre lo mismo como otro de los negociadores, el exministro de Medio ambiente Jürgen Trittin, cabeza de los "fundis" y a quien muchos en el bloque conservador responsabilizan de que las conversaciones no avancen en algunos campos.

El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, había instado antes a los partidos a lograr un compromiso y apeló a que asumieran la responsabilidad que se le habían dado los electores en las urnas. "Los partidos tienen una responsabilidad y deben asumirla y no devolverla a los electores", dijo Steinmeier en una entrevista con el dominical Welt am Sonntag. Tras las elecciones de septiembre pasado, la CDU de Merkel, su ala bávara la Unión Socialcristiana (CSU), el liberal FDP y Los Verdes, negocian de cara a alcanzar a un acuerdo previo que les permita iniciar negociaciones formales de coalición.

Esa alianza, conocida como coalición Jamaica, pues los colores de los partidos coinciden con los de la bandera de ese país caribeño, es la única que puede tener una mayoría absoluta en el Parlamento después de que el Partido Socialdemócrata (SPD) decidiera no continuar con la gran coalición. "No puedo ni quiero imaginarme que los partidos deseen asumir el riesgo de nuevas elecciones", agregó el presidente, que si Merkel no lograse formar una coalición de Gobierno, tendría que determinar una hoja de ruta con varias opciones.