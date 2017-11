Locomotora sin maquinista

No corrían, desde luego, en Europa los mejores días para que su locomotora se aventurase por líneas que jamás había explorado. Este cruce de oscuros caminos en el que desde la medianoche del domingo se empantana Merkel lastrará, en efecto, durante meses a una UE que, para huir de la creciente zozobra que amenaza desolarla, necesitaba una urgente mudanza.

Y, de momento, no la tendrá. Alemania ha dejado de ser la sólida referencia que alimentaba las invocaciones de Rajoy durante su larga travesía en solitario. Ni gran coalición -salvo sorpresa de última hora, el SPD insiste en curarse en la bancada opositora- ni subordinación de las conveniencias de partido al interés general.

Sí, Alemania ha dejado de comportarse como la maquinaria fiable que alimenta los santos de unos y las chirigotas de otros. Y aunque es verdad que su Bundestag se ha latinizado -en los 70 alojaba tres partidos y ahora es la casa de seis-, no parece ser esa la gran causa de su mutación. Conviene escrutar más bien el creciente foso que aleja a una CDU, virada al centro, de sus "hermanos" bávaros de la CSU, bien anclados en la derecha. Es la sima, profundizada muchas brazas por la crisis de los refugiados, que separa a una Merkel formada en la burocracia comunista y a una CSU donde no son raros quienes sólo achacan a Hitler un pecado grave: no haber impedido a los soviéticos conquistar Berlín.

Comoquiera, el empantanamiento de Alemania llega cuando la UE -dolorida por la crisis y la austeridad, y atenazada entre Brexit, populismos y crisis catalana- aguardaba la conclusión del proceso electoral germano para poner a girar su relanzamiento sobre un resucitado eje francoalemán. Pero, por muy tendida que esté la mano del revisor Macron, la locomotora no funciona sólo con quejas sobre los trolls rusos. La máquina sigue necesitando un maquinista que, todo indica, se hará esperar un poco.