Theresa May aceptaría elevar hasta 43.000 millones de euros la factura del 'Brexit'

El Gobierno británico estaría dispuesto a duplicar el monto de la factura que debe pagar a la UE por el Brexit, según informó ayer la BBC, haciéndose eco del resultado de una reunión celebrada este lunes entre la premier, Theresa May, y varios ministros para impulsar la negociación con Bruselas. Según la cadena pública, en la reunión no se discutió sobre una cifra, pero los ministros aceptaron que Londres debe pagar más. Varios medios informaron de que May podría doblar su oferta inicial hasta situar el total en 42.750 millones de euros, muy por debajo de los 60.000 que reclama Bruselas.

El ministro para el Brexit, David Davis, consideró "improbable" pero no imposible que Londres y Bruselas no consigan llegar finalmente a un acuerdo.