La Armada argentina confirma que hubo una explosión en el submarino desaparecido

El submarino argentino San Juan, desaparecido hace una semana, sufrió una explosión a bordo cuando navegaba por el Atlántico Sur, según confirmó ayer la Armada argentina. Aunque los responsables militares del país austral no lo certificaron, todo hace pensar que los 44 tripulantes de la nave han perdido la vida. De hecho, una treintena de personas acudió ayer a la base naval de Mar del Plata, adonde debía llegar el submarino, para rendir homenaje a su tripulación con oraciones y carteles.

Las afirmaciones de la Armada no dejan lugar a dudas, aunque sus explicaciones sobre las causas de los hechos son vagas. "Recibimos una información del embajador en Austria sobre un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión", aseguró el portavoz de la Marina argentina, capitán de navío Enrique Balbi.

El oficial dijo desconocer la causa de la explosión en el interior del sumergible pero certificó que ha sido confirmada por "dos fuentes" distintas, ya que los datos enviados por el embajador coinciden con las informaciones de EEUU y otros países, que alertaron de que el miércoles 15 de noviembre, a las 10.31, "habían detectado una anomalía hidroacústica".

Según Balbi, la zona en la que se detectó la anomalía está a 430 kilómetros de la costa argentina, en el golfo de San Jorge, y tiene un radio de 125 kilómetros. El oficial aseguró que la Armada va a reforzar el dispositivo de búsqueda del navío y de sus 44 tripulantes.

La hermana de uno de los militares que iba a bordo relató a la prensa que los familiares están seguros de que todos los tripulantes han muerto y expresó el malestar de las familias, que se sienten "engañadas" por la gestión que ha hecho la Armada del asunto. "Mataron a mi hermano porque los sacan a navegar con alambre", gritó otro familiar en presencia de los medios.

La esposa de uno de los tripulantes dijo ayer que, aunque las familias aguardaban noticias con "esperanza", los marineros "no van a volver". "No nos quedó santo por rezar ni a nadie por pedir. No sé si hay un destino marcado para cada uno. Hay gente que no cree en eso, no van a volver nunca más", remarcó Jessica Gopar, esposa del cabo Fernando Gabriel Santilli.

Se da la circunstancia de que la expresidenta argentina Cristina Fernández auguró "una vida útil de más de 30 años" para el submarino en un discurso pronunciado en 2011. "Hoy estamos terminando lo que se denominan los trabajos de media vida de este submarino y en diciembre pato al agua, funcionando", aseguró.

En ese momento, para la reparación del ARA San Juan, un submarino de fabricación alemana incorporado a la Armada argentina en 1985, fue necesario cortar literalmente por la mitad la nave y realizar más de 429 trabajos para los que se emplearon 250 mil horas.

El sumergible, de 66 metros de eslora y siete metros y medio de manga (ancho), zarpó de la ciudad de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, y tenía previsto regresar a su base de Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires) el pasado domingo.

Los participantes en el homenaje llevado a cabo ayer en la base naval de Mar del Plata manifestaron su apoyo a las familias, que estaban visiblemente emocionadas y vertieron duras críticas a las autoridades políticas y castrenses, pues creen que conocían esta información desde hace jornadas.

Autoridades castrenses pidieron "prudencia" y no se aventuraron a opinar cuál puede ser el estado de los tripulantes "hasta no tener certezas u otros indicios", ya que se va a continuar con la búsqueda de la nave, todavía desaparecida, en la que están participando hasta 13 países.

Un avión de la Real Fuerza Aérea británica fue el último en unirse al rastreo, la primera aeronave de esta nacionalidad que llega al país austral desde la guerra de las Malvinas de 1982, que enfrentó a ambos países por la posesión de las islas.