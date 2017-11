¿Será Trump la ´persona del año´ de la revista Time?

La revista "Time" declaró hoy que el presidente de EEUU, Donald Trump, está "equivocado" sobre cómo elige a su "persona del año", después de que el mandatario afirmara que rechazó esa distinción cuando la publicación le comunicó que "probablemente" sería seleccionado.



"La revista 'Time' me llamó para decir que yo PROBABLEMENTE voy a ser nombrado 'Hombre (Persona) del Año', como el año pasado, pero tenía que acceder a una entrevista y una gran sesión de fotos. Yo dije que probablemente no sea bueno y pasé. ¡Gracias de todas formas!", escribió Trump este viernes en su cuenta de Twitter.





Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named "Man (Person) of the Year," like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!