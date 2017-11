Acuerdo sobre la factura, pero secreto, según el diario 'The Times'

La primera ministra británica, Theresa May, habría logrado ya con Bruselas un acuerdo para que el Reino Unido pague alrededor de 45.000 millones de euros al abandonar la UE, aunque la factura definitiva se mantendrá en secreto, informó ayer The Sunday Times, citando fuentes europeas próximas a la negociación. May aseguró que su gabinete había acordado pagar más dinero después de una reunión crucial mantenida la semana pasada, allanando el camino para las negociaciones sobre el futuro acuerdo comercial que deben ser aprobadas en una cumbre en Bruselas en diciembre. Fuentes familiarizadas con las conversaciones han indicado que esas garantías implican que los compromisos específicos no se incluirán por escrito en la futura reunión del Consejo Europeo para evitar una disputa política capaz de frenar nuevamente la negociación.