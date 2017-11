Irlanda evita una crisis de Gobierno que amenazaba el difícil diálogo del ´Brexit´

La dimisión de la viceprimera ministra de Irlanda, Frances Fitzgerald, en el punto de mira de la oposición por su gestión en un caso de corrupción policial, evitó ayer la caída del Gobierno y la convocatoria de comicios anticipados en diciembre. Una campaña electoral y un Gobierno irlandés en funciones eran el escenario menos apetecido tanto en Dublín como en Bruselas y Londres en los difíciles momentos que vive la negociación sobre el Brexit, atascada sobre el futuro estatuto de la frontera que separa a Irlanda del Norte del resto de la isla.

El primer ministro, el democristiano Leo Varadkar (Fine Gael), comunicó al líder del centrista Fianna Fáil (FF), Michéal Martin, con cuyo apoyo parlamentario gobierna en minoría, la salida de su número dos. De este modo, logró desactivar una moción de censura que habría provocado la caída del Gobierno.

La dimisionaria Fitzgerald desempeñó la cartera de Justicia e Interior entre 2014 y 2016. En 2015 estalló el caso de un agente de Policía supuestamente desprestigiado por la cúpula de ese ministerio por haber destapado un caso de corrupción policial.

Pese a que la dimisionaria Fitzgerald ha negado repetidamente que estuviera al tanto de que su ministerio hubiera seguido estrategia alguna para dañar al agente, sus alegaciones no habían logrado paralizar la acción opositora, por lo que la dimisión ha sido su única salida. Según la cadena pública RTE, la dimisionaria explicó ayer al consejo de ministros que abandona el cargo "por el bien del país" y para evitar unas nuevas elecciones, que se hubiesen celebrado días después de la cumbre comunitaria que, el 14 y 15 de diciembre, decidirá si se pasa a la segunda ronda de conversaciones sobre el Brexit.

En la actual primera fase de las negociaciones, Londres y los Veintisiete abordan cuestiones relacionadas con los derechos de los ciudadanos, la factura de salida que debe pagar el Reino Unido y la frontera norirlandesa.

Respecto a la factura británica, el diario The Telegraph anunció ayer que los negociadores de Londres y Bruselas han llegado a un acuerdo de principio, en el que la primera ministra británica, Theresa May, acepta abonar entre 45.000 y 55.000 millones de euros, una horquilla que se concretará cuando se fije la metodología para calcular el monto final.

El domingo, el rotativo The Sunday Times ya había informado de un acuerdo, estimado en 45.000 millones. Sin embargo, adelantó la fuente, la cifra definitiva se mantendrá en secreto por el momento para no añadir presiones a May en el interior del Reino Unido, donde su gestión tiene altos niveles de crítica empezando por su propio partido.

Según el diario Financial Times, Londres asumiría el pago a Bruselas de obligaciones por un importe de 100.000 millones de euros a la UE, si bien los pagos netos de esa deuda, repartidos en diversas décadas, podrían suponer finalmente menos de la mitad de esa cantidad.