May critica a Trump por retuitear vídeos de ultraderechistas

La primera ministra británica Theresa May.

La primera ministra británica Theresa May. REUTERS

La primera ministra británica, Theresa May, volvió a criticar hoy en Jordania al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por retuitear vídeos del partido minoritario de ultraderecha Britain First.

"Retuitear a Britain First fue una acción incorrecta", dijo May durante una comparecencia ante los medios en la capital jordana, Ammán, donde está de visita, como parte de una gira por la región.

Sin embargo, apuntó que las relaciones entre EEUU y el Reino Unido "deben continuar", a la vez que subrayó que "existe una relación duradera y a largo plazo entre el Reino Unido y Estados Unidos y estoy segura de que esta relación debe continuar".

Con anterioridad a las declaraciones de May y después de la indignación que esos mensajes causaron en el Gobierno británico, Trump envió hoy un nuevo mensaje e instó a la política europea a que "se preocupe" por el "terrorismo radical islámico" dentro de sus fronteras.

"Theresa May, no te preocupes por mi, preocúpate por el destructivo terrorismo radical islámico que tiene lugar dentro del Reino Unido. ¡Nosotros estamos bien!", dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Respecto a la gira que le ha llevado por Irak, Arabia Saudí y Jordania, May indicó que uno de los asuntos abordados ha sido "cómo tratar con el terrorismo",

"Ayer, particularmente en Irak (estuve) para ver el trabajo que estamos haciendo con nuestros aliados y particularmente con Estados Unidos en contrarrestar la amenaza del terrorismo", dijo.

No obstante, la jefa del Gobierno británico agregó: "El hecho de que trabajemos juntos no significa que tengamos miedo de decir cuando Estado Unidos esta equivocado y soy muy clara: Retuitear a Britain First fue una acción incorrecta".

Las palabras de May llegan pocas horas después de que la ministra británica de Interior, Amber Rudd, también considerara en el Parlamento británico que fue "un error" que Trump rebotara dichos vídeos en su cuenta personal.

La primera ministra ya había calificado hace dos días de "error" la acción del político republicano, quien por su parte le respondió que debía preocupase por el terrorismo radical, a lo que May ha respondido hoy insistiendo en que la gira por Oriente Medio tiene ese como uno de sus objetivos.

En su comparecencia, la política británica subrayó también la necesidad de abordar el terrorismo tanto de los extremistas islámicos como de los ultraderechistas británico o estadounidenses.

"Tenemos que abordar el terrorismo islámico y el terrorismo que viene de la ultraderecha también", declaró en este sentido.