La UE y Londres acercan posturas sobre la factura británica y ven próximo el acuerdo

Los movimientos anunciados por la prensa londinense en los últimos días sobre la factura británica del Brexit encontraron ayer su confirmación en las instituciones comunitarias. Bruselas explicó por dos canales diferentes que hay una aproximación de posturas, aunque el acuerdo todavía no está cerrado.

Según la prensa británica, Londres que hasta ahora sólo había hecho una oferta de 20.000 millones la ha subida a una horquilla que iría de los 45.000 a los 55.000 millones. La petición comunitaria que más se ha difundido se cifra en unos 60.000 millones. Por parte de la Comisión Europea, el comisario de Agricultura, el irlandés Phil Hogan, consideró que las últimas propuestas de Londres se acercan mucho a las exigencias de los socios comunitarios. Hogan admitió que en las últimas 24 horas se ha "visto movimiento" con respecto a la factura del Brexit y confió en que el acuerdo se cierre "en los próximos días".

Hogan añadió que "ha habido muchos avances" sobre los futuros derechos de los comunitarios en el Reino Unido y de los británicos en la Unión Europea. Respecto al tercer aspecto considerado clave por la Unión para cerrar la primera fase negociadora, la frontera intrairlandesa, afirmó que es una cuestión "difícil". Estos tres puntos deben estar suficientemente aclarados antes del Consejo Europeo del 14 y 15 de diciembre si se pretende que la cumbre comunitaria dé su visto bueno para pasar a la segunda fase, relativa a la futura relación bilateral.

Sobre la cuestión irlandesa, ayer hubo un relevante pronunciamiento del Gobierno de Dublín. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, que había subido notablemente el tono la pasada semana, afirmó que no tiene intención de "recurrir al veto" para bloquear las negociaciones, ya que espera que la cuestión de la frontera norirlandesa se resolverá con "consenso". Varadkar, que el martes alejó una crisis de Gobierno que le estaba situando contra las cuerdas, exige que Londres dé garantías de que la frontera entre las dos Irlandas permanecerá abierta, ya que este aspecto se considera esencial para mantener la paz en la isla y para su economía.

Mientras, en Londres, las ofertas de May a Bruselas han empezado a recibir las críticas de diputados conservadores que la acusan de "bailar al son de la Comisión Europea" y que se muestran partidarios de que el Reino Unido no haga pago alguno si no se logra un acuerdo comercial.