Alarma en un mercado navideño por una bomba sin detonador

La policía de Potsdam, localidad próxima a Berlín, procedió ayer a detonar de forma controlada un paquete sospechoso hallado en las inmediaciones de un céntrico mercadillo navideño de la ciudad, aunque según las investigaciones en curso el artefacto no estaba preparado para estallar. El objeto sospechoso había sido entregado por un mensajero en una farmacia cercana al mercado navideño. En el paquete había un centenar de clavos, cables y un petardo, así como un envase cilíndrico y un polvo desconocido, aunque al parecer no había ningún detonador. Fuentes policiales consideraron que es prematuro apuntar a un intento de atentado contra el mercadillo. Hace un año un atentado por atropello en un mercadillo berlinés mató a once personas e hirió a otras 56.