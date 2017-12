Macron se reúne con Obama en un encuentro privado en el Elíseo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, almorzó hoy en un encuentro privado en el palacio del Elíseo de París con el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, quien le inspiró para su triunfal campaña francesa de 2017. No han trascendido detalles de la comida celebrada entre ambos, tratada por el Elíseo como un asunto privado.

El exmandatario demócrata Obama (2009-2017) realizó una breve visita a la capital francesa para dar una exclusiva conferencia y, durante su estancia, aprovechó para entrevistarse con la alcaldesa de París, la hispano-francesa Anne Hidalgo, y con el expresidente francés François Hollande (2012-2017).

Macron, de 39 años, y Obama, de 56, se encontraron por primera vez desde que el político francés venciese las presidenciales de mayo pasado.

Ambos guardan una estrecha relación y prueba de ello es que el exjefe de Estado estadounidense emitió un vídeo en mayo, antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, para pedir a los franceses el apoyo a Macron en detrimento de su rival, la ultraderechista, Marine Le Pen.

De hecho, el hoy presidente francés se inspiró en la histórica campaña ganadora de Obama en 2008 del 'Yes, we can' (Sí, nosotros podemos") para fundar en 2016 el movimiento político 'En Marcha', desde la que lanzó su candidatura presidencial sin el apoyo de los principales partidos tradicionales de Francia -socialistas y Los Republicanos-.

Según los analistas, Macron también debe a Obama -el primer presidente de Estados Unidos negro- la manera cercana y, a veces informal, de comunicar y algunas puestas en escena en fotografías oficiales.

El antiguo inquilino de la Casa Blanca se hospedó desde anoche en un hotel del lujoso octavo distrito parisino y aprovechó hoy para entrevistarse con otras personalidades.

"Defensor del clima, él siempre ha creído en la acción de las alcaldías y se lo agradezco", dijo la regidora parisina, la socialista Hidalgo, en su cuenta de Twitter, en la que publica una foto de su encuentro parisino con Obama.

Antes de regresar a Estados Unidos, Obama se reunió con el exmandatario socialista francés Hollande y ofreció una conferencia en el auditorio de la Maison de la Radio de París organizada por "Les Napoléons", un grupo que debate sobre innovación y comunicación.

Obama, quien se especula que recibió unos 400.000 euros por su intervención, departió ante unos 800 asistentes sobre "no tener miedo a innovar", después de haber escuchado un recital de la cantante francesa Juliette Armanet.