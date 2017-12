Un buque construido en Galicia halla los posibles restos del submarino argentino

Tras más de dos semanas de búsqueda sin éxito, el Víctor Angelescu, el buque argentino con raíces gallegas, localizó los que podrían ser los primeros restos identificados del ARA San Juan, el submarino argentino desaparecido el día 15 de noviembre cuando se encontraba a unas 260 millas de la costa.

Este oceanográfico construido en Vigo por Astilleros Armón y entregado a mediados de septiembre al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), halló, mediante un barrido de su sonda, un objeto cilíndrico de unos 60 metros de largo y 13 de diámetro a 477 metros de profundidad. El tamaño de los restos encontrados y el hecho de que se encuentren próximos a la zona de donde emitió sus últimas señales, hacen presagiar a las autoridades argentinas de que se trataría de los restos del submarino ARA San Juan.

"Si bien el hallazgo puede ser coincidente con el submarino, no podemos confirmarlo", recalcó el presidente del Inidep, Otto Wöhler, en unas declaraciones a Radio Mitre de Mar del Plata. Eso sí, vislumbra signos de esperanza por el hecho de que el objeto "parecería no estar situado en el fondo", lo que indicaría que la pieza no llevaría demasiado tiempo perdida en el mar.

El Víctor Angelescu, ideado para evaluar los niveles de salud de pesquerías, no tenía previsto iniciar sus trabajos de investigación hasta el próximo mes de enero. Sin embargo, el naufragio del submarino argentino con 44 tripulantes a bordo adelantó su estreno en aguas del Atlántico, aunque con tareas bien distintas a las que tendrá asignadas una vez esté plenamente operativo.

El hallazgo de los posibles restos de la embarcación se produce poco después de que la Armada argentina anunciase que no albergaba esperanzas por encontrar a los tripulantes con vida. "El ambiente extremo, el tiempo transcurrido y la falta de cualquier evidencia impiden sostener un escenario compatible con la vida humana", admitió el jefe de comunicación de la Armada argentina, Enrique Balbi.