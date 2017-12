Rajoy agradece a la 'premier' el apoyo frente a la crisis catalana

La visita del presidente Rajoy a Londres vino ayer precedida por la publicación de un artículo en el diario The Guardian en el que el líder popular destaca el firme apoyo prestado por la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ante la situación en Cataluña. En el texto, Rajoy se muestra seguro de que el Brexit no romperá el vinculo bilateral hispano-británico, basado, añade, en los valores de "libertad, democracia, separación de poderes y el imperio de la ley" y resalta que Reino Unido se va de la UE pero no de Europa.

El jefe del Ejecutivo subraya la "firmeza" y "claridad" del respaldo que Londres le ha brindado ante la situación política en Cataluña, una postura que considera de "importancia" por ser el Reino Unido "cuna del parlamentarismo y el imperio de la ley".