Polonia, Hungría y Chequia, ante la justicia de la UE por las cuotas de refugiados

La Comisión Europea anunció ayer que llevará ante la justicia de la Unión Europea a Chequia, Hungría y Polonia por incumplir las cuotas de acogida de refugiados.

Los Veintiocho acordaron en septiembre de 2015 las cifras de solicitantes que cada Estado miembro debía acoger para aliviar la presión migratoria en Italia y Grecia.

La decisión del Consejo Europeo requería que los Estados miembros anunciaran compromisos para la reubicación cada tres meses para "asegurar un procedimiento rápido y ordenado", algo que han hecho todos los Estados miembros salvo estos tres, según la Comisión Europea.

Hungría no ha llevado a cabo ninguna acción desde la puesta en marcha de las cuotas, Polonia no ha reubicado a ningún solicitante y no ha efectuado ningún compromiso desde diciembre de 2015, y Chequia no ha reubicado a nadie desde agosto de 2016 ni ha hecho nuevos compromisos desde hace más de un año.