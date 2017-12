Los Comunes imponen a May que una ley específica dé su refrendo al 'Brexit'

La Cámara de los Comunes infligió ayer a la primera ministra británica, Theresa May, una derrota sobre el Brexit que augura un calvario para la líder conservadora en el largo proceso hasta la salida de Londres de la UE. Por 309 a 305, los diputados sacaron adelante una enmienda a la "hoja de ruta" de May en la que exigen que el Legislativo apruebe una ley específica para dar el visto bueno al acuerdo de Brexit, pese a que May se había posicionado en contra de un cambio que, estima, puede poner en peligro un divorcio ordenado.

La derrota llegó horas después de que la Eurocámara diera su visto bueno al acuerdo entre Bruselas y Londres que permite pasar a la segunda fase de las negociaciones y que deberá ser refrendado esta semana por el Consejo Europeo.