Al menos tres muertos y 77 heridos al descarrilar un tren de pasajeros en Seattle

Al menos tres personas murieron y decenas resultaron heridas hoy después de que un tren, con vagones de la española Talgo, descarrilara a primera hora de la mañana y se precipitara sobre una autopista en el estado de Washington, situado en el noroeste de Estados Unidos.



El tren 501 cubría una ruta de alta velocidad, que se inauguraba hoy, entre las ciudades de Seattle y Portland cuando, por causas todavía desconocidas, se salió de las vías al cruzar un puente para acabar desplomándose sobre la autopista I-5, que en esos momentos se encontraba en hora punta.



Horas después del accidente, la Patrulla (Policía) Estatal de Washington informó de al menos tres muertos, aunque otros medios como The New York Times habían avanzado, citando fuentes gubernamentales, que se registraron hasta seis fallecidos.



Un total de 77 personas, entre las que podrían figurar tanto pasajeros del tren como aquellos que circularan por la carretera en el momento del descarrilamiento, fueron enviados a hospitales para ser atendidos, informó el Seattle Times citando fuentes de los servicios sanitarios.



El siniestro tuvo lugar en los alrededores de la localidad de DuPont, situada a unos 80 kilómetros al sur de Seattle.





Las imágenes del descarrilamiento.

Our deepest sympathies and most heartfelt prayers are with the victims of the train derailment in Washington State. We are closely monitoring the situation and coordinating with local authorities... pic.twitter.com/Gyf5BdVm4G