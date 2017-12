Un atropello "deliberado" causa una veintena de heridos en Melbourne

Un australiano de 32 años de ascendencia afgana, al volante de un todoterreno, arrolló ayer a una multitud en una de las calles más transitadas de Melbourne y causó heridas a 19 personas, entre ellas un niño de 4 años. Al menos cuatro de las víctimas se encuentran en estado crítico. La Policía asume que el atropello fue "deliberado", pero niega que haya "pruebas" de que la acción tuviera una motivación terrorista.

El conductor del vehículo posee un historial de enfermedades mentales y problemas con las drogas, informó la Policía, quien apuntó que además fue detenido en 2010 por asaltos menores.

Un segundo varón, de 24 años, fue arrestado mientras grababa el atropello y en su mochila portaba varios cuchillos, aunque las autoridades "ahora creen que no tiene conexión con el incidente y está ayudando con la investigación".

"En este momento no tenemos pruebas o información de inteligencia que indique que hay una conexión con el terrorismo", declaró Shane Patton, comisionado en funciones de la Policía del Estado de Victoria, cuya capital es Melbourne. No obstante, las autoridades siguen trabajando con el comando antiterrorista para asegurarse de que este episodio no suponga una amenaza para la seguridad.

Según los testigos, el vehículo viajaba a "gran velocidad impactando con las personas". "En lugar de frenar en el semáforo (rojo), el vehículo continuó (...) todo sucedió en unos diez segundos", apuntó una mujer que presenció el atropello múltiple.

El incidente se produjo cerca de la avenida donde el 20 de enero de este año tuvo lugar otro atropello en el que fallecieron seis personas, entre ellas un niño y un bebé, y más de una treintena resultaron heridas. Por este suceso fue detenido Dimitrious Gargasoulas, que huía de la Policía cuando embistió a los peatones.