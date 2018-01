Bannon acusa de traición al primogénito de Trump por sus reuniones con agentes rusos

La conexión rusa sigue jugándole malas pasadas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ayer fue su ex jefe de campaña y ex asesor de estrategia de la Casa Blanca, el ultra Steve Bannon, el encargo de amargarle el día. Bannon tachó al hijo mayor del magnate, Donald Trump junior, de "traidor" y "poco patriota" por la reunión que mantuvo con un abogada rusa en junio de 2016 en busca de datos para desacreditar a la rival de su padre, la demócrata Hillary Clinton. Además de Trump jr. asistieron a la reunión el yerno de Trump, Jared Kushner, que sigue siendo su asesor, y el antecesor de Bannon como jefe de campaña, Paul Manafort.

Las acusaciones de Bannon, que desde su despido (oficialmente dimitió) en agosto pasado había permanecido en silencio, se recogen en una entrevista que forma parte del libro Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca, de Michael Wolff, que será publicado la próxima semana y del que el diario británico The Guardian adelantó un extracto. "Tres altos cargos de la campaña pensaron que era una buena idea reunirse con un gobierno extranjero en la Torre Trump, en la sala de conferencias del piso 25. Sin abogados", comentó Bannon, sin ahorrarse el sarcasmo.

Para el exasesor, "incluso si uno pensaba que aquello no era una traición, ni era antipatriótico ni era simplemente una mierda -y yo creo que fue las tres cosas- uno debería avisar de inmediato al FBI". Para Bannon, el fiscal especial Robert Mueller, que investiga la trama, "va a cascar a Donald junior como un huevo, en horario estrella de televisión". La respuesta del presidente Donald Trump fue inmediata: "Bannon no tiene nada que ver conmigo o mi presidencia. Cuando fue despedido, no sólo perdió su trabajo, sino que también perdió la razón".

En su nota oficial, Donald Trump dijo: Bannon "raramente tuvo reuniones individuales conmigo, y solamente aparenta tener influencia ante personas que no tienen ni acceso ni información".