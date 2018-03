La campaña de Trump recopiló ilegalmente datos de 50 millones de usuarios de Facebook

La empresa de análisis de datos Cambridge Analytica recopiló ilegalmente datos personales de más de 50 millones de usuarios de Facebook para apoyar la campaña presidencial de Donald Trump, según han revelado este sábado 'The New York Times' y el 'London's Observer'.

El reportaje se basa en declaraciones de antiguos trabajadores de la empresa, socios y documentos y revela el que sería una de las filtraciones de datos más importantes de la historia de Facebook. El viernes, Facebook anunció la suspensión de los permisos de Cambridge Analytica por incumplimiento de las políticas de privacidad.

La empresa utilizó los datos recogidos sin autorización a principios de 2014 para elaborar un programa informático que predijera e influyera sobre las opciones electorales. La fuente es Christopher Wylie, un extrabajador de Cambridge Analytica que colaboró con un profesor de la Universidad de Cambridge para obtener los datos para después presentar a cada elector publicidad política personalizada.

Estos más de 50 millones de perfiles suponen aproximadamente un tercio de los usuarios activos estadounidenses y casi una cuarta parte de los votantes potenciales.

"Utilizamos Facebook para recopilar los perfiles de millones de personas y construir modelos para sacar partido a lo que sabíamos de ellos y apelar a sus demonios interiores. Ese era el fundamento sobre el que se construyó toda la empresa", ha afirmado Wylie en declaraciones al 'Observer'.

'The New York Times' informa de seis entrevistas con antiguos trabajadores y contratistas de Cambridge Analytica y correos electrónicos y documentos filtrados que demostrarían que no solo trabajaban con datos privados de Facebook y que siguen en poder de la mayoría de esta información.

La aplicación que recopilaba los datos era thisisyourdigitallife, obra del profesor universitario Aleksandr Kogan, de la Universidad de Cambridge. La empresa de Kogan, Global Science Research (GSR) y Cambridge Analytica pagaron a cientos de miles de usuarios para hacerse pruebas de personalidad y así obtener sus datos para uso académico.

Sin embargo, también recopilaba información de los amigos de Facebook de los sujetos del estudio, con lo que se lograron millones de datos. Las condiciones de uso de Facebook limitan la recolección de datos de amigos para mejorar la experiencia de usuario en la propia aplicación y prohíbe expresamente usarlos para su venta o para publicidad.

El viernes, Facebook anunció la suspensión de Cambridge Analytica y su empresa matriz, Strategic Communication Laboratories (SCL) por informaciones sobre que no borraron la información de los usuarios y por un uso compartido inapropiado.

Un portavoz de Cambridge Analytica ha explicado que GSR "por contrato solo obtenía datos conforme a la Ley de Protección de Datos de Reino Unido con el permiso informado de cada participante". "Cuando quedó claro que los datos no fueron obtenidos por GSR de conformidad con los términos de servicio de Facebook, Cambridge Analytica borró todos los datos obtenidos de GSR", ha asegurado.

La campaña de Trump no ha respondido a una petición de comentario y Facebook no menciona a Trump ni ninguna otra campaña en su información, firmada por el consejero general adjunto, Paul Grewal. La campaña de Trump contrató a Cambridge Analytica en junio de 2016 y le pagó 6,2 millones de dólares, según los datos de la Comisión Federal Electoral.