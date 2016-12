El juego de las palabras

En el baloncesto local han debutado las cheerleaders, jóvenes bellezas oceánicas, cuyas actuaciones son indispensables a la hora de animar los tiempos "muertos" de la competición. Sus figuras, bien perfiladas, representan la estética intuitiva, sin serranía galaica ni redondeces reivindicativas. A estas señoritas, no se les puede catalogar de "enseñantes", palabra secuestrada en el lenguaje político, como reemplazo de "maestro" o "profesor". La perversión idiomática es tan descabellada que hasta el vocablo "cabronazo" suena afectuoso. "Atentado" por "accidente", "terrorista" por "violento", son eufemismo que, a veces, producen humor negro cuando se califica de "presunto" al asesino. La Real Academia Española ha convocado un concurso para conocer las palabras más novedosas y populares. "Empatía" y "posverdad" suenan con fuerza. El Diccionario de Oxford, a su vez, ha declarado "posverdad", vocablo que significa una realidad paralela cuya música suena verosímil. En México se ha lanzado el Diccionario de insultos, editado por María Pilar Montes de Oca que ha tomado como fuentes el Español de México y Mejicanismos de Francisco Santamaría, Etimológico de Joan Corominas y el Diccionario de María Moliner. Si consultamos el Diccionario de insultos entenderemos el significado de "homínico", "incróspido", "jallo", "llamón" o "sebudo", etc. En nuestro país, algunos payadores criollos, ahormados como lingüistas deportivos, nos alientan con argumentarios repulidos fruto de su protagonismo genético. García Márquez, al hablar de la pedantería, de la vanidad, del prestigio del vanidoso, se preguntaba: "¿Un vanidoso?", y el Nobel de Literatura se respondía enfático: "Es un argentino que todos los sudamericanos llevamos dentro". En Galicia, Alfredo Conde, Premio Nacional de Literatura, a quien todavía no se le han abierto las puertas de la Real Academia Gallega, al referirse al juego del idioma gallego, vaticina: "A nosa fala acabará por se ter convertido nun argot ou, o que sería peor, nun patois, nen sequera un dialecto".

Otrosidigo

Modismo como "Sí se puede", "Podemos", "Nunca máis", "bancada" o "cuídate" y "cuídate mucho", que algunos locutores de La Sexta utilizan para despedir a sus entrevistados "afines" se han incorporado a nuestra jerga expresiva.