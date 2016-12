Palabras para Juanjo

A veces me encantaría poder expresar ideas y sentimientos con canciones, con música. Es una forma fantástica de llegar a los demás, de expresar lo que sentimos y pensamos, y de revestirlo de una armonía tal, que lo ensalce. De que resulte pegadizo, emotivo y melódico a los demás. Sí, las canciones son una forma excelente de compartir. Y la prueba es que no cesan... Ha habido canciones, cada una a su manera, desde el principio de los tiempos. Y a pesar de los avances, los cambios de modos y los nuevos paradigmas, ahí siguen...

Desgraciadamente, no tengo el don del canto, con lo que aunque pudiera esbozar una letra bonita, y dotarla de una armonía más o menos afortunada. Podría pedirle a alguno de ustedes que intentase el ejercicio de entonarlo y quedarme en el papel de letrista, pero entonces seguramente me estaría perdiendo lo mejor. Porque tengo la sensación de que comunicar con música ha de ser, verdaderamente, sublime. ¿Están ustedes de acuerdo?

Es por mi incapacidad para el canto por lo que he optado, seguramente, por hilvanar palabras secas, sin música, para poder acercarme a ustedes. Ya me gustaría a mí poder convertirlas en canción, pero el resultado no sería bueno. Aún así, las palabras sirven para mucho. Y hay personas que, a partir de ellas, son capaces de expresar sentimientos, ordenar ideas y ayudar al conjunto de la sociedad a mejorar...

Esa es la sensación que he tenido siempre con una persona que se ha ido estos días, llegando la Navidad, después de noventa y dos años de existencia cosechando amigos y compartiendo palabras. Es mi amigo Juanjo Delgado. Un hombre que, casi hasta el final de su camino, ha contribuido a construir eso que llamamos sociedad desde distintos ámbitos. Con un conjunto de personas de bien y con su compañero de andanzas, Manuel Espiña, en una interpretación poco encorsetada del evangelio, orientada a construir una sociedad más humana. O con una militancia social real, centrada y generosa en mil y una iniciativas de todo tipo. O desde la política, en una coherente participación en el seno de la Agrupación socialista coruñesa. O desde la tienda de Intermón, donde hizo tándem con otro ser extraordinario, Digna, hablando de una realidad que poco tiene que ver con el beneficio empresarial como único insumo de la lógica de la comercialización, al precio que sea. O desde el Club Amigos de la Unesco Coruña, con más amigos... Juanjo supo ver desde todos esos puntos de vista, y desde muchos otros, qué sociedad quería y por qué, y les aseguro que lo hizo con la mirada puesta en el beneficio de una sociedad cambiante, diversa y en marcha, en beneficio de todos. Y por eso ha sido -y seguirá siendo-, luz, faro y guía de muchos otros. Aunque él no se haya dado ni cuenta, y haya actuado desde la humildad y desde el anonimato. Pero el ejemplo, la sonrisa, la palabra y la conversación que dimana del cariño y la bonhomía son tesoros de incalculable valor.

Es por eso, porque siento de verdad lo que digo, que me permito particularizar esta columna y poner su nombre aquí, negro sobre blanco. Y lo hago con la conciencia de que muchos y muchas de ustedes sabrán de qué hablo y, sobre todo, de quién hablo. Y por qué digo esto. Y es que nos hacen falta personas como él, personas de base, que huyen de los hiperliderazgos y de los menesteres a los que nos tiene acostumbrados esta sociedad, pero que están ahí. Personas que te enseñan. Y que viven sus veinte, sus treinta, sus cuarenta, sus cincuenta, sus sesenta, sus setenta, sus ochenta y sus noventa al margen de las etiquetas que un mal entendido costumbrismo trata de adjudicar a cada época de la vida. Él era él mismo, genio y figura, con su circunstancia y su coherencia. Y, con él, su familia y su Elisa de siempre. Su vida.

Poco más tengo que contarles hoy. Me dedicaré, en lo que resta de jornada, a contemplar el mar. Ahí también flotan las palabras. Las palabras que se ha llevado el viento. Las que flotan en la penumbra de la nada. Las que emergen de las profundidades más salinas. Y las que, suavemente, son posadas por la brisa sin que las olas sean capaces de arrugarlas. No me cabe duda de que tantas horas de conversación de Juanjo con tantos amigos, tantos paquetes de café vendidos a pie de calle explicando las mieles de una forma diferente de entender el comercio, las tertulias con hombres y mujeres de bien e inquietudes sociales, políticas y culturales, que querían aprender cómo conjugar lo aprendido y lo emergente en la sociedad, también tendrán su reflejo en este nuestro mar. El que le vio vivir y a cuya vera ayer y hoy tantos amigos le hemos despedido, cada uno a nuestro modo...

Porque son necesarios los faros, que dejan su impronta en el mar, y nos descubren las palabras, tan presentes en los libros de los que se rodeó y en los que creyó tanto... Descansa en paz, amigo, que los demás seguiremos aquí utilizando tus palabras, tus argumentos y tu talante, y recordando tu sonrisa y tu amistad. Descansa en paz, Juanjo Delgado Caballero.