Tengo premio

A mí ya me ha tocado la lotería. Y eso que ahora mismo aún está sonando la cantinela del sorteo. Estoy feliz sin saber si es el gordo o la pedrea lo que me ha tocado. No es que haya jugado mucho dinero, porque los tiempos no están para dispendios alocados, pero sé que mis euros han pasado de unas manos, de las mías, a las de otros, primero a las del intermediario y luego a las del Estado, y que ese trasiego de bienes -eso dicen los economistas- crea riqueza. Mira tú por dónde, sin buscarlo, ya he logrado un bien social. Pero mi contento va a más porque al comprar las participaciones de lotería que se me ofrecían eliminaba la posible cara de tonto que se me quedaría si cae el gordo a los de mi alrededor sin yo haber comprado ningún boleto del número jugado por todos. Es decir, además evito hacer el ridículo. Por otro lado, sé que la lotería por mí adquirida en la peluquería como la de Fundega son recursos para ayudar a un equipo juvenil como para ofrecer becas escolares, y esos fines también se han conseguido. ¿Se entiende ahora por qué estoy feliz en este sorteo de la lotería?