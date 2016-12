E otro día dieron un programa especial de Raffaella Carrá con motivo de los sesenta años de TVE. A los cinco minutos, parecía que nos habíamos metido en una falla del espacio-tiempo y habíamos vuelto a 1976, la época de Pajares y Esteso, las sex-shops, los Simca 1200, los pantalones acampanados y las discotecas con bolas de espejo. No quiero ni imaginarme cuánto costó ese programa, pero una televisión pública que se financia exclusivamente con fondos públicos no puede hacer esas cosas. Es más, cuando los canales privados se dedican a emitir toda clase de porquería, la función de una televisión pública debería ser justo la opuesta. De hecho, es lo que marcan los estatutos de TVE: ser un servicio público que haga una televisión de calidad. Pero eso es justo lo que ahora no ocurre. TVE es una televisión muy cara que encima tiene muy poca audiencia. Todo el mundo sabe que se pueden hacer programas muy buenos con muy bajo presupuesto, en La 2 los hacían hasta que prácticamente la desmantelaron, y ese modelo es el que debería seguir la televisión pública. En la televisión pública es casi imposible ver buen cine clásico ni oír buena música (como no sea que se cuele en las cortinillas o en algunos informativos). Kirk Douglas ha cumplido cien años y a nadie se le ha ocurrido programar un ciclo de películas, que debería incluir clásicos tan incuestionables como Cautivos del mal, Senderos de gloria y Espartaco. Tampoco hay programas educativos que puedan servir como una herramienta educativa más a los profesores y a los maestros. Un Saber y ganar, por ejemplo, adaptado a todos los ciclos educativos. Todos estos programas deberían ser obligatorios en una televisión pública que ha renunciado a los ingresos publicitarios y que no es una cadena generalista más, como las que emiten Mujeres y hombres y viceversa o Granjero busca esposa. Pero no hay de qué preocuparse: nada cambiará.

Y ahora cambio de asunto. Me pregunto por qué la gente se asombra tanto de las discusiones en el seno de Podemos entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. En la izquierda marxista siempre hubo un componente ideológico de raíz religiosa que impulsaba a muchos de sus militantes a la disidencia continua y a la creación de sectas alternativas a la iglesia oficial. Donde surgía un partido comunista ortodoxo la iglesia oficial soviética, a los pocos días ya habían surgido varios partidos disidentes. Y éstos, a su vez, se escindían en otros grupos. Algunos de estos grupos sólo tenían cinco o seis militantes, pero todos se proclamaban los verdaderos representantes del pueblo trabajador y de la clase obrera. De economía nunca se hablaba, porque todo el mundo creía que el comunismo por sí solo crearía un país nuevo -de hecho, una nueva realidad- donde fluirían los ríos de leche y miel y donde desaparecerían todos los males del mundo (el alcoholismo, las penas amorosas, las mentiras, la calvicie, la depresión). Y estas cosas son las que ocurren ahora en Podemos. En el fondo nadie entiende muy bien de qué se discute, pero las discusiones durarán hasta que el partido se escinda en varios grupos disidentes opuestos a la ideología oficial. Al tiempo.