Queridos y queridas, Feliz Navidad. Hala, así, sin más aviso y sin prolegómeno alguno. Les deseo, como desde hace muchos años, Feliz Nochebuena hoy y Feliz Navidad mañana. Lo del año nuevo, si los hados nos son propicios, ya se lo iré deseando en esta próxima semana que entra...

Empiezo así, no vaya a ser que me arrepienta. Porque uno tiene la impresión de que, cada vez más, esto de la Navidad tiene su intríngulis. Su cosa. Su cara b, de alguna manera. Y es que cada año, no sé si por defecto del observador o por algo verdaderamente esencial, la veo más vacía, más absurda y con menos lógica. No me entiendan mal, no quiero decir que no me parezca una fecha bonita, y que yo no la celebre. No, no. Es que yo la celebro porque es una excelente excusa para sonreír, para juntarse y para hacer un día un poco especial, que nunca va nada mal. Pero yendo al concepto y al asunto actual, verdaderamente no lo entiendo mucho.

Y es que yo, sin ser ahora devoto de ninguna espiritualidad demasiado "llave en mano" veo la Navidad en relación con lo que fue, con el episodio -verdadero o no- que en el mismo se nos cuenta, con un cierto tono trascendental o quizá espiritual, desde la óptica y la experiencia de cada uno. Nada de eso se tiene en cuenta ya, salvo en grupos muy concretos. Pero, en general, lo que se nos plantea en Navidad es algo así como consumir desaforadamente -van de lado, en lo que a mí respecta- y poco más. Jo, pero si hasta he llegado a ver un anuncio que decía algo así como "sin langostinos no hay Navidad"...

Y yo es lo que no veo. Qué demonios tiene que ver el culo con las témporas, y por qué para celebrar la fraternidad, el nacimiento de Jesús o lo que sea tienen que colarse en el medio unos langostinos. No lo entiendo, como les digo. No lo entiendo. Para mí la Navidad tendría sentido mucho más orientada al asunto de lo que se trata. Quizá en celebrar en clave de compartir, entendiendo que no se pueden poner puertas al campo en materia de flujos de personas, y conmemorando el periplo de una pareja -ella embarazada- que termina dando a luz en un pesebre porque, desplazados de su lugar de origen, no tenían a dónde ir. O quizá en entender que asuntos tan interiorizados por nosotros como la propiedad privada y la iniciativa personal -legítimas, saludables y que creo que ordenan nuestra convivencia y dan estabilidad- no pueden ser llevados a extremos tales en que esto se pervierte, donde la codicia sustituye al emprendimiento, de forma que la lógica económica pasa de un papel activador de la sociedad al extremo contrario, la parálisis, por las situaciones de oligopolio y monopolio y por posiciones absolutamente dominantes en el mercado, que llegan a concentrar la riqueza hasta extremos a veces insostenibles.

En otro orden de cosas, creo que la Navidad es tiempo de rememorar, potenciar y hasta resucitar la amistad. De derribar muros. De ampliar fronteras. De entendernos sí o sí. De querernos, que la vida son dos días, y más de uno ya llevamos recorridos uno y medio. La Navidad es tiempo de, de una forma disruptiva con una realidad mucho más monocorde, ponerle el cascabel al gato y jugarse el todo por el todo en materia de felicidad. La Navidad puede ser una excelente ocasión para sonreír... exactamente igual que cualquier otro día. Pero, si usted no lo hace a diario, pues hágalo al menos en Navidad. ¿Por qué no?

La Navidad, para mí, sí que tiene un trasfondo trascendental. Al margen de las industrias de lo espiritual -legítimas, como las industrias de todo, pero de las que hay que tener en cuenta tal carácter industrial- hay algo más. Telúrico, sí, quizá telúrico. O cosmológico. O tan grande o tan pequeño que no sea mensurable. Pero hay algo especial en el carácter mágico del solsticio de invierno, vivido el pasado día 22 de este mes, anteayer, y cuya celebración es el origen ancestral de la celebración de la Navidad.

En fin, que la Navidad mola, aunque no sepa exactamente por qué. Quizá porque puede ser el polo que concentre los escasos buenos deseos de la sociedad, y porque es mejor que haya tal hito que la posibilidad de que no existiese. O quizá porque la historia del pesebre nos sigue conmoviendo, por mágica, por actual y por dura, por injusta y por lacerante. No lo sé. Sin duda, no lo sé...

Por todo eso, termino como empecé. Feliz Navidad. Les deseo Feliz Navidad. De corazón. Les exhorto a que procuren una Feliz Navidad para los demás. Al fin y al cabo, es lo que nos queda... Y es que el mayor tesoro para los demás, nos demos cuenta o no, somos cada uno de nosotros. Aunque a veces ni nos demos cuenta. Ni los langostinos ni los teléfonos móviles. Nosotros. Nuestro calor y, quizá, un poquito de nuestro saber ser Navidad, en términos de frescura, compromiso, ilusión, fuerza, luz, amor y constancia... Todos los días del año, pero inspirados por una noche como la de hoy y un día como el de mañana...

¡Feliz Navidad!