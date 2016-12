A lista de Briz

Todos lembramos a película de Steven Spielberg A lista de Schindler, mais poucos sabemos que houbo moitas outras listas naquela Europa ocupada polo III Reich milenario. Unha desas listas, que supuñan a viaxe á vida, foi posible gracias a un zaragozano, Ángel Sanz Briz, embaixador en Budapest do goberno de Franco. O feito de ser o réxime español afín en moitos aspectos á política de Hitler, facía que as actividades de Briz foran posibles naquela Hungría rexentada polos nazis. Ángel Sanz Briz era moi consciente do destino que agardaba aos xudeus de Budapest. Lembraba aos xudeus que de xeonllos suplicaban a súa entrada en Holanda logo de ter salvado as súas vidas do terror da Gestapo e como os holandeses lles impedían o paso e facilitaban a súa volta ao horror. E tamén lembraba aos xudeus que cruzaron a fronteira francesa e foron devoltos por Francia aos esbirros do III Reich. Non esquezamos que nisto do holocausto, moi poucas nacións están libres de culpa, pois a maioría miraron cara outro lado. Pensemos en Ana Frank e na súa familia, que se puido salvar, pero os Estados Unidos denegáronlle o visado. Ángel Sanz Briz, salvou preto de cinco mil xudeus dos campos de concentración. En Budapest hai unha rúa que leva o nome deste diplomático español, en lembranza da súa xesta humanitaria. Cando os rusos entraron en Hungría, Briz fuxiu, pero o outro grande heroe e benefactor do pobo xudeu, o embaixador sueco Raoul Wallenberg, desapareceu. Briz temía ser fusilado por ser representante do goberno de Franco, Wallenberg, inocente, pensou que sendo diplomático dunha democracia consolidada e dun país neutral no conflicto, a súa vida sería respectada. Desde que os tanques rusos entraron en Hungría, nunca se volveu saber nada de Raoul Wallenberg e nin de varios dos seus colaboradores. Isto de ser xudeu sempre foi un problema. Ata Cervantes, que quería viaxar a América para prosperar non puido facelo, porque o seu sangue non era completamente limpo. Descendía de xudeus. Neste caso, saímos gañando, se chega a embarcarse cara o Novo Mundo, non teríamos o pracer de gozar do seu Quijote. Curioso destino o dos dous grandes xenios das letras universais, Cervantes, tivo problemas pola súa orixe hebrea, e Shakespeare tivo que ocultar a súa orixe católica, pois a súa familia non practicaba o protestantismo. Creo que o cine español, debería homenaxear a Ángel Sanz Briz, facendo unha película na que se contase a heroicidade da súa lista, A lista de Briz. E, agora que temos Europa abarrotada de refuxiados, tamén deberían os gobernos do Mundo, pensar se non están mirando cara outro lado.