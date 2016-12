¡Feliz 2017!

Hoy he cumplido con una de esas tradiciones de culto que ejerzo, cada año, desde que estaba en el instituto. Me he comprado la agenda para el año que viene. Un conjunto de hojas que, en los próximos meses, tengo intención de llenar completamente de garabatos, anotaciones y citas que escaso valor tendrán para casi nadie, pero que a mí me ayudarán a llevar mucho mejor la previsión de tiempos de cada día, recordando qué se queda en el tintero y qué se ha hecho, y a no fallar nunca cuando digo que estaré en un determinado lugar a una hora. Este año he optado por un modelo de tamaño más reducido que las de los últimos años que, por grandes, siempre se tornaban en poco operativas y a veces hasta las dejaba en casa. Han sido poco más de cinco euros en un objeto sencillo y funcional que, estoy seguro, cumplirá de sobra con su misión.

Comprada la agenda, poco más tengo que hacer para esperar la llegada del nuevo año. 2017 viene ya pegando con fuerza, apartando los últimos coletazos de este 2016 que fenece, y que nos ha traído alegrías y sinsabores, desgracias y oportunidades, ilusiones y más de una decepción. Eso sí, nos ha traído indefectiblemente 366 días, cada uno con sus veinticuatro horitas, en una demostración más de que el tiempo no deja de pasar y de que se va acumulando a nuestro particular cuaderno de bitácora. Al de cada uno.

Esta noche llegará la algarabía. La bola de la Puerta del Sol bajará en un ritual que, por conocido, no dejará de ser menos mágico. Y las campanadas o las uvas, que a las doce de la madrugada se funden en un abrazo cómplice por estas latitudes, dejarán paso a un bebé recién nacido... que al poco comenzará a balbucear para, antes de que nos demos cuenta, coger carrerilla. Es la sempiterna cuestión de la vida y el paso del tiempo, cantada por los trovadores desde tiempo inmemorial. Y es que, por estar vivos, pasa el tiempo para nosotros sin que podamos pararlo. Un tiempo que, a la postre, terminará con la existencia de todos nosotros que, por caduca, es así más bella, única y vertiginosamente especial. Y que el tiempo no se pare, que eso significa, como dijo el poeta, que ya nada hay.

El que muere, por hoy, es el año que nos acoge. Y al que debemos el respeto de haber llegado y habernos dejado sucederle, si nada se tuerce en estas últimas horas. Este año bisiesto 2016, que se nos va, y que nunca volverá. Y en el que espero que la suerte, esa misteriosa encarnación de la fortuna que siempre es necesaria para terminar de madurar el fruto del trabajo, la determinación, el ímpetu y la valía, les haya acompañado.

Ese mismo presente -suerte, a granel y en miríadas de las unidades que ustedes deseen- les deseo para 2017, que en unas horas se hará una realidad. Comenzará de nuevo la rueda de los meses, las estaciones y las épocas del año, igual que tantas veces... Y, en breve, 2016 no será más que un recuerdo, con sus claroscuros, su épica y una agenda usada, como la que mañana estrenaré, pero que descansa maltrecha sobre mi mesa de trabajo mientras la hojeo, henchida de pequeños trazos escritos en diferentes colores... Al pasar sus páginas tranquilamente ahora, recuerdo esos días que hoy, definitivamente, se desgajan del calendario de lo actual... Un día ella sustituyó a la de 2015, en idéntico proceso. Y, ¿saben?... aspiro a que, en doce meses, otra más le dé su merecido relevo. Eso querrá decir que seguimos aquí, haciendo cosas, y apuntándolas en unos cuantos papeles... Algo que, porque no es automático, es mucho más ilusionante y valioso. ¿O no?

¡¡ Feliz 2017, amigas y amigos !! De corazón, para cada uno de los días del año.