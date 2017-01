Un balance mejor de lo esperado

Pues sí, porque mes a mes hasta los últimos decían algunos, videntes más que analistas, que andábamos a la deriva y por momentos a punto de encallar cuando no de deshacernos como país y como sociedad.

La amenaza primera, la ruptura como Estado Nación de siglos, vino este año de Cataluña y seguirá en 2017 porque la Generalitat insiste en el proceso a la independencia. Objetivo imposible por las bravas o mediante no deseables reformas constitucionales a la carta. La amenaza segunda, la quiebra como sociedad, llegó por la emergencia de un partido antisistema que, como era previsible desde el principio, ha terminado por no saber bien quién es y a qué dedicarse en una sociedad mayoritariamente moderada, abierta, próspera y plural, con una democracia asentada al cabo de casi cuarenta años por primera vez en dos siglos. El fenómeno no es nuevo y ya había sido estudiado antes del fulgurante arranque de Podemos. Hubo partidos que acertaron a dar con la tecla de un problema social concreto, una fractura sin duda importante pero concreta, y arrancaron con fuerza entre el aplauso o la curiosidad general. Los Verdes o las formaciones feministas son el mejor ejemplo y los partidos animalistas el último de estos partidos que acaban en minorías porque su denuncia y sus reivindicaciones resultan asumidas por los grandes partidos, que lo son precisamente porque no se identifican con una sola causa sino con los problemas y aspiraciones de grandes mayorías sociales, plurales en todos los aspectos. Son los grandes los que han dado estabilidad, progreso y democracia a Europa durante décadas. De actitudes moderadas, comparten posiciones sobre los temas fundamentales de la sociedad, uno de los cuales es el de rechazar los cambios revolucionarios. Podemos nació por la crisis que golpeó a buena parte de la sociedad, la que había llegado a pensar que el progreso continuo era un derecho que alguien tenía el deber de garantizar, y por la corrupción evidente en círculos dirigentes de la política y del dinero. En ese contexto Podemos abanderó el cambio radical y subió como la espuma pero no tanto como para alcanzar el poder. Y se estanca ahora porque no acaba de aclararse sobre lo que toca y se espera de la oposición en una democracia. Apoya la ruptura con la forma de Estado, con el modelo territorial, con el económico y con el marco europeo. Y además le falla la organización sin la que no hay partido que aguante. No es previsible que ocupe el espacio que durante décadas fue el de la socialdemocracia, el del PSOE aquí, que tan bien conectó en toda Europa con los problemas y las aspiraciones de una inmensa mayoría social.

Ha transcurrido el año y se han superado las turbulencias que al decir de algunos presagiaban la catástrofe. Como sucede en estos casos varias son las causas que han permitido no sucumbir a las amenazas. La moderación y la resistencia de la sociedad en los trances ingratos ha sido, a mi juicio, la principal. Y que, pese a todo, nuestras instituciones funcionan. Que nuestra suerte siga ligada a la de la UE ha resultado también decisivo para no caer sin remedio, como lo viene siendo desde que nos integramos a la mejor Europa en 1986. Y, en fin, reconózcase sin sufrimiento que algo ha tenido que ver en la superación la dirección política de un veterano que si no aprendió de joven el If de Kipling, bien pudo al menos haberlo leído. ¡¡Feliz 2017¡¡