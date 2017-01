O que importa e o que importa menos

Sempre insisto desde esta columna que na política actual sobran as ideoloxías e faltan as ideas. De igual xeito que faltan homes e mulleres con sentido de estado, verdadeiros líderes, e sobran homes e mulleres de palla. Políticos e políticas máis amigas de buscar un titular, falan con frases feitas ou, o que aínda peor, con eslogans. Nas últimas semanas asistimos a varios espectáculos bochornosos. Todos cun denominador común. Os nosos representantes falando, e os tertulianos que falan deles, sobre os asuntos internos dos partidos, esquecendo os temas que verdadeiramente preocupan á cidadanía. Pero imos ver, para a nosa vida cotiá que Aznar deixe de ser presidente honorífico do Partido Popular é tan importante? E todo o rosario de declaracións e análises que se producen arredor desta noticia son necesarios? O xornalismo está a confundir cousas. A noticia é a dimisión de Aznar, as cuitas internas son motivo de estudo, pero non poden ocupar portadas. O paro segue a preocupar máis que as opinións que sobre este punto teñan os expertos e os gurús dos medios de comunicación. Outro tanto pasa con Podemos. Claro que estes se buscaron os problemas eles sos. O uso abusivo de redes sociais é o que trae. E agora Pablo Iglesias anda arrepentido. Ademais, resulta delirante o intercambio de declaracións entre os diferentes cargos do partido mourado. Non hai ideas, so intencións, buenismo, sentimentalismo cursi. Pero a unha persoa que está en lista de espera para unha operación ou outra que está a punto de ser desauciada, que demo lle importará que Errejón e Iglesias se queiran moito e se declaren eternos camaradas? E Sánchez, xa saben Pedro, o traizoado polos seus máis achegados colaboradores, segue copando titulares, xunto a Susana Díaz e agora Patxi López. Pois moi ben, que se presenten, que fagan primarias, que escollan un candidato, e xa está. Como se poden estar abrindo os noticiarios con esta leria todos os días? E a ameza yihadista, non preocupa máis que estas entelequias, ou é que non se quere alarmar á poboación? Política e xornalismo de moita curta mirada, de pouca altura, de consumo, de crear mitos que duran apenas un mes. Non perciben como as mesas redondas onde se analizan as noticias do día, teñen a ver cada vez máis co xornalismo do corazón? Como se vai á forma e non ao fondo? Agardemos que Belén Esteban, non apareza un día destes opinando sobre a reforma laboral, porque arrasaría e Victoria Prego acabaría no paro. E non dubiden que diante da falta de rigor o abrazo do populismo pode ser unha solución para os pensadores que estudan os índices de audiencia. Estase a tragar moito e convén ir dicindo algunhas cousas, unha pouquiñas. Poñamos un caso, non nos preocupa máis o alto índice de violencia da mocidade que o cambio de imaxe de Dolores de Cospedal? Un cambio para ben, por certo. Pero a min me preocupa máis que a mocidade non acade un camiño para o emprego e para a súa realización persoal, porque senón a súa violencia irá en aumento e serán carne fresca para os extremismos e totalitarismos. O dito, hai cousas que importan e outras que importan menos.