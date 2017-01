La ciudad y el puerto

La Coruña, a través del puerto, tiene en el mar su interlocutor cotidiano, circunstancia que califica como inaudita la actual falta de entendimiento entre la Alcaldía y la Autoridad Portuaria, cuyos contenciosos han arreciado últimamente. El afán "remunicipalizador" que caracteriza a nuestro alcalde, adobado siempre con matices ideológicos, no suele resultar apropiado en proyectos cuya decisión final no le corresponde. Los problemas conviene afrontarlos con observancia, alejados de polémicas que, ordinariamente, ponen en evidencia la bisoñez política y la falta de experiencia, como hemos visto en la pérdida millonaria de fondos europeos. Hay que fortalecer el diálogo, única fórmula para alcanzar una democracia de mejor calidad, como nos habían prometido los llamados ayuntamientos del "cambio". Es conocida la renuencia de los organismos estatales a la hora de abordar asuntos de orden patrimonial, en este caso la Autoridad Portuaria, en la órbita del Estado, se halla sometida a las servidumbres de control que, de modo rígido, ejercen la Intervención General (Hacienda), Abogacía del Estado y Puertos del Estado. Todavía sin liquidar las obras de ampliación de la Avenida de la Marina, sin detallar bien los objetivos que se persiguen, no resulta fácil explicar la fiebre municipal por emplear considerables fondos en la adquisición de La Solana. Nunca, como hasta la fecha, se había producido tamaño distanciamiento entre los representantes de la ciudad y del puerto. Los señores Ferreiro y Losada, o viceversa, deben alcanzar una entente cordial cuanto antes, mientras, como en todas las pasiones marineras, los coruñeses expectantes con la nueva fachada marítima viviremos dispuestos a despertar abrazados por la modernidad.

Otrosidigo

Poca fortuna ha tenido nuestro Ayuntamiento con el almanaque de 2017. Sus imágenes, en color, resultan difíciles de localizar, en varios casos, como lugares coruñeses, porque no aparece una referencia visible de nuestra ciudad. En la página del mes de agosto, figuran unas provectas damas dispuestas al chapuzón, señaladas como "vigilantes de la playa", que nos recuerdan la simpática estampa de las bañeiras rurales, que acudían a solazarse en las aguas de Riazor al término del verano. El lema Ciudad en la que nadie es forastero, ahora en vernáculo, data de los años 1960 y es original del alcalde D. Sergio Peñamaría de Llano. Seguimos adelante con la marcha atrás.